Donnerstag: Fotoausstellung "WEIBblick" im ega

Eröffnung durch die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, Doris Bures

Wien (OTS/SPW) - Im Frauenzentrum ega wird Kunst und Kultur von Frauen seit jeher gefördert. So erhalten Künstlerinnen laufend die Möglichkeit, ihre Werke in der Windmühlgasse 26 zu präsentieren. Am kommenden Donnerstag, dem 18. April 2013, eröffnet die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, Doris Bures die Vernissage "WEIBblick" um 19.00 Uhr im ega. Die Fotografinnen Christa Axthammer, Christina Basafa-Pal, Susanne Fazekas, Irene Haslauer, Ines Vizral und Michaela Waldek zeigen Blicke "von Weibern sowie auf Weiber". Die digitalen Arbeiten thematisieren Frauen, ihr Umfeld, ihre Eindrücken und ihre Ansichten. Der Eintritt ist frei!****

Eröffnung Fotoausstellung "WEIBblick"

Zeit: Donnerstag, 18. April 2013, 19 Uhr

Ort: 6., Windmühlgasse 26

Ausstellungsdauer: 22. April bis 23. Mai 2013

Die Ausstellung ist von Montag bis Donnerstag von 09.00 bis 16.00 Uhr zu besichtigen! Weitere Informationen im Internet: www.ega.or.at (Schluss)

