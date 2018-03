Starkoch Johann Lafer zu Gast im ORF Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Sein Motto lautet "Ein Leben für den guten Geschmack". Als Fernsehkoch begeistert er Woche für Woche Millionen Fernsehzuschauer mit seinen Gerichten.

Johann Lafer ist heute Freitag, den 12. April 2013, im ORF Landesstudio Burgenland zu Gast.

In der Landesstudio-Kantine wird er ein Mittagsmenü zubereiten.

In der Mittagssendung "Mahlzeit Burgenland", ab 11.00 Uhr plaudert er mit Moderator Georg Prenner über seine Aufgabe als "Genussbotschafter", seine TV-Sendungen und sein Restaurant auf der Stromburg in der Nähe von Frankfurt am Main.

Am Abend ist der Besuch von Johann Lafer in "Burgenland heute", ab 19.00 Uhr zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

ORF Burgenland

Barbara Marchhart

Tel.: 02682/700/27447

barbara.marchhart @ orf.at

http://burgenland.ORF.at