LIG Kärnten - faire und korrekte Vergabepraxis

Graz (OTS) - Für die Kammer der ZiviltechnikerInnen für Steiermark und Kärnten ist die Kritik des Bundesrechnungshofes an der Vergabepraxis der Landesimmobiliengesellschaft Kärnten (LIG) nicht nachvollziehbar, da die LIG ihre Planungsleistungen im Rahmen des Vergaberechts nach dem Bestbieterprinzip vergibt.

Bei geistigen Dienstleistungen, wie es Planungsleistungen sind, erfolgt die Vergabe aufgrund des Bundesvergabegesetzes anhand von Qualitätskriterien nach dem Bestbieter-, und nicht dem Billigstbieterprinzip. Schließlich würde auch niemand auf die Idee kommen, eine Operation jenem Chirurgen anzuvertrauen, der den billigsten Preis nennt. Ganz in diesem Sinn erfolgten die Vergaben der Planungsleistungen durch die LIG Kärnten in der Regel im Verhandlungsverfahren. Ein Beschaffungsvorgang für geistige Leistungen in einem zweistufigen Verfahren ist sehr zeitaufwändig und kostenintensiv. Dabei gilt es, ein vernünftiges Verhältnis von Vergabesumme zu Vergabeaufwand zu berücksichtigen. Deshalb wurde seitens der LIG bei geringen Auftragswerten auf die gesetzliche Möglichkeit zurückgegriffen, ein Verhandlungsverfahren mit nur einem Unternehmen durchzuführen. Damit konnte eine ressourcenschonende und effiziente Abwicklung der Vergabeverfahren erzielt werden, wobei einerseits auf eine möglichst breite Streuung der Aufträge Wert gelegt, andererseits auch auf die entsprechende Eignung geachtet wurde bzw. wird.

Bei größeren Projekten, wie z.B. dem neuen Verwaltungszentrum oder der Tourismusberufsschule Villach, wurden Planungswettbewerbe auf Basis der allgemein anerkannten Wettbewerbsordnung Architektur durchgeführt. Damit wurde nicht nur die entsprechende Transparenz, sondern auch die gestalterische und inhaltliche Qualität gewährleistet. Nicht zuletzt die erfolgreiche Abwicklung der einzelnen Bauvorhaben bestätigt die Vorgangsweise der LIG.

Andere große Auftraggeber, wie z.B. die Bundesimmobiliengesellschaft oder ÖBB, vergeben ebenfalls Planungsleistungen nicht nach dem Billigstbieterprinzip, sondern anhand von Qualitätskriterien an den Bestbieter. Die ASFINAG ist sogar dazu übergegangen, im Zuge eines "Medianverfahrens" Billigstbieterangebote auszuscheiden, da man damit negative Erfahrungen gemacht hat.

Auch die von der LIG praktizierte Berücksichtigung von sozialpolitischen Vergabekriterien bei Bauausschreibungen, wie z.B. die Beschäftigung von älteren ArbeitnehmerInnen oder von Lehrlingen, liegt im Interesse des Landes Kärnten und der gesamten regionalen Wirtschaft. Aus diesem Grund hat die ZT-Kammer gemeinsam mit der Arge Bauwirtschaft der Wirtschaftskammer Kärnten in Abstimmung mit den zuständigen Stellen des Landes sowie der LIG Kärnten allgemeine Vertragsvorbemerkungen ausgearbeitet. Im Vordergrund stand bzw. steht, regionale Strukturen und soziale Sicherheit insbesondere für Nachwuchskräfte und ältere DienstnehmerInnen sowohl in der Bauwirtschaft als auch bei den Planungsbüros zu stärken. In Kärnten gibt es ca. 230 Ziviltechnikerbüros, die an die 900 MitarbeiterInnen beschäftigen und damit Arbeitsplätze sichern. Ohne die Vor-Ort-Kompetenz der heimischen PlanerInnen ist eine kontinuierliche funktionierende Infrastruktur und dynamische Wirtschaftsentwicklung einer Region kaum sicher zu stellen. Die dauerhafte Absicherung dieser Kompetenz ist daher von vitalem Interesse für den gesamten Wirtschaftsraum Kärntens, weshalb es gerechtfertigt ist, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die Wertschöpfung im Land zu behalten.

Vor diesem Hintergrund ist die Kritik des Bundesrechnungshofes an der Vergabepraxis der LIG Kärnten weder rechtlich begründet noch inhaltlich nachvollziehbar. Die LIG ist für die Kärntner ZiviltechnikerInnen eine konsequente, aber faire Partnerin, deren Projekte auch regelmäßig vom Landesrechnungshof geprüft werden.

Rückfragen & Kontakt:

Armin Ruhri, Kammerdirektion

Kammer der ZiviltechnikerInnen für Steiermark und Kärnten

Tel (0316) 82 63 44, Fax DW 25

www.ztkammer.at