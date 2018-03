Vokalmusikzyklus in der Otto-Wagner-Kirche

VOCuMENTA 2013 von 19. April bis 18. Oktober

Wien (OTS) - Am 19. April startet die diesjährige "VOCuMENTA" in der Otto-Wagner-Kirche mit einem Konzert der Cappella Albertina Wien unter der Leitung von Johannes Ebenbauer. Auf dem Programm stehen Werke von G. P. da Palestrina, F. Doppelbauer sowie Motetten von B. Britten, F. Poulenc u.a.

Bis 18. Oktober 2013 folgen dann an je einem Freitag im Monat weitere Konzerte. So sind etwa der Wiener Motettenchor, der Chorus sine nomine, das Ensemble Arcantus, das Ensemble Vocappella, sowie die Chöre Salto vocale und coro siamo zu hören. "Mit diesem Programm können wir an den Erfolg der vergangenen Jahre anschließen", so Johannes Ebenbauer, künstlerischer und organisatorischer Leiter der Konzertreihe.

Die Intention des Vokalmusik-Zyklus war es, bedeutende Werke der vokalen Sakralmusik aufzuführen. Die Architektur der Otto-Wagner-Kirche verstärkt die Wirkung dieser Musik. Das Konzept ging auf: Die Verbindung elegante Architektur mit anspruchsvoller Vokalmusik war für viele Menschen Anreiz, auch die längere Anreise bis zur Baumgartner Höhe auf sich zu nehmen.

Der Eintritt ist frei und ab 19:15 Uhr möglich. Ein freiwilliger Beitrag von etwa zehn Euro für die KünstlerInnen und die Erhaltung der Kirche wird erbeten.

Weitere Infos finden Sie unter: www.wienkav.at/kav/ows

Bitte merken Sie vor:

Vokalmusikzyklus "VOCuMENTA 2013" jeweils um 19:30 Uhr:

Freitag, 17. Mai 2013

Wiener Motettenchor

Freitag, 21. Juni 2013

Chorus sine nomine

Freitag, 19. Juli 2013

Ensemble Arcantus

Freitag, 30. August 2013

Ensemble Vocappella

Freitag, 27. September 2013

Salto vocale

Freitag, 18. Oktober 2013

coro siamo

Ort: Otto-Wagner-Kirche "Am Steinhof", Otto-Wagner-Spital, Baumgartner Höhe 1, 1145 Wien

Aktuelle Informationen zu den Programmen und Ensembles unter www.musica-sacra-wien.at

