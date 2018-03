Liesing: Astronomisches Büro lädt zu "Sternabend" ein

Wien (OTS) - Im "Freiluft-Planetarium Sterngarten Georgenberg" (23., Georgsgasse/Rysergasse) kann jeder Himmelsbeobachtungen mit freien Augen, also ohne aufwändige Fernrohre und sonstige Gerätschaften, machen. Tipps für die Nutzung der Anlage geben ehrenamtlich agierende Fachleute aus dem "Astronomischen Büro Wien" bei einem "Sternabend" am Samstag, 13. April. Beginn der Veranstaltung ist um 21.00 Uhr. Der Zutritt ist kostenlos. Die Astronomen informieren interessierte Laien im Laufe des Abends zum Beispiel über die Sichtung von Wandelgestirnen und hellen Sternen. Von Sternbildern, Sternhaufen und Milchstraße bis zum Erdumlauf um die Sonne hört das Publikum eine Menge spannender Erklärungen. Darüber hinaus wird die Publikation "Himmelskunde im Freiluft-Planetarium" verkauft. Das Werk kostet 10 Euro und ist für eigenständige Führungen nutzbar. Falls Schlechtwetter herrscht, wird die Veranstaltung in die nahe "Wotruba-Kirche" verlegt. Auskünfte: Telefon 889 35 41 bzw. E-Mail astbuero @ astronomisches-buero-wien.or.at.

o Allgemeine Informationen: Astronomisches Büro Wien: www.astronomisches-buero-wien.or.at

