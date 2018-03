Leistbares Wohnen durch Schaffung von neuem Wohnraum

GDI fordert von der Bundes- und Landespolitik eine rasche Umsetzung der bedarfsorientierten und zweckgewidmeten Wohnbauförderung

Wien (OTS) - Zurzeit fehlen 7.000 bis 10.000 geförderte Wohnungen und dies erzeugt einen immensen Druck auf den Wohnungsmarkt. "Nur eine bedarfsorientierte und zweckgewidmete Wohnbauförderung ist der Schlüssel zur Schaffung von ausreichendem und leistbarem Wohnraum durch die gemeinnützigen Wohnbauträger. Damit wird garantiert, dass die Gelder dort ankommen, wo sie hingehören", ist Franz Roland Jany, Geschäftsführer der Gemeinschaft Dämmstoffe Industrie (GDI), überzeugt. "Die derzeitige Gerechtigkeitsdiskussion der Politik ist natürlich relevant, schafft aber keinen neuen Wohnraum. Der Mehrbedarf an Wohnbauförderungen könnte entweder über eine Wohnbaufinanzierungsagentur oder die Österreichische Bundesfinanzagentur (OeBFA) budgetneutral von der Europäischen Investitionsbank (EIB) aufgenommen und direkt an die gemeinnützigen Wohnbauträger weitergegeben werden, ohne die Maastricht-Kriterien zu verletzen," so Jany weiter. Die GDI appelliert deshalb an die Bundes-und Landespolitik die Zweckbindung der Wohnbauförderung ehestmöglich - bestenfalls noch vor den kommenden Nationalratswahlen - wieder einzuführen, um damit leistbares Wohnen für alle zu ermöglichen.

Über GDI:

Die GDI ist die produktunabhängige Plattform und Interessensvertretung der österreichischen Dämmstoffindustrie. Die Arbeitsschwerpunkte liegen in der Steigerung der Energieeffizienz sowie dem Wärme- und Klimaschutz bei Gebäuden.

