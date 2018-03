KSV-LiLi: Aus der Reihe tanzen!

ÖH-Wahl 2013: Gegen Verwertung, Leistungsterror und Konkurrenz!

Wien (OTS) - Der Kommunistische Student_innenverband - Linke Liste (KSV-LiLi) stellt sich erneut den ÖH-Wahlen und kandidiert an sechs Universitäten. Wie auch schon bei den letzten Wahlen wird das Repräsentationsprinzip in Frage gestellt: Spitzenkandidat_innen gibt es keine, KSV-LiLi tritt als radikaldemokratisches Kollektiv auf. Jennifer Zach (Kandidatin Uni Wien) und Klemens Herzog (Kandidat BoKu) stellen dabei den sichtbaren Teil unseres Öffentlichkeitsarbeitsteams, das im Wahlkampf zumindest folgende Schwerpunkte sichtbar machen will:

Der Studierendenalltag hat sich in den letzten Jahren gravierend verändert - während die finanziellen Belastungen und der Leistungsdruck steigen, werden die Unis zunehmend verschult, kritische Lehre und selbstbestimmtes Lernen wurden weitestgehend abgeschafft. Der damit einhergehenden Vereinzelung und Resignation wollen wir Initiative für gemeinsamen Widerstand entgegensetzen!

Auch die allgegenwärtige Überwachung und Kontrolle wird von KSV-LiLi thematisiert werden: Zunehmend werden auch an den Unis Überwachungskameras und "Sicherheitspersonal" eingesetzt. Dass sich der Einsatz solch repressiver Elemente nach den Unibrennt-Protesten weiter verstärkt hat, unterstreicht deutlich deren Funktion:

Studierende sollen brav ihre Scheine sammeln und nicht aus der Reihe tanzen!

Das kapitalistische System beweist sein Scheitern täglich aufs Neue. Versuche, den Kapitalismus sozialer, grüner und nachhaltiger zu gestalten, sind dabei kein Ausweg aus der Misere. Weder der Kauf von Fair-Trade-Schoki, noch Forschungsschwerpunkte der EU-Kommission wie 'Horizon 2020', die eine 'better society' anpreisen, sind Auswege aus der ökologischen und sozialen Krise. "Es ist Zeit, den Kapitalismus als Ganzes in Frage zu stellen!", so das KSV-LiLi Kollektiv abschließend.

