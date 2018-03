30. Vienna City Marathon - MA 48 sorgt im Eiltempo für die Sauberkeit danach

175 MA 48-MitarbeiterInnen am Sonntag im Großeinsatz - Mülltrennung bei den Verpflegestationen

Wien (OTS) - Nicht nur für die über 40.000 Läuferinnen und Läufer ist der kommende 30. Vienna City Marathon am Sonntag eine Herausforderung - auch für die MA 48 bedeutet das Großevent einen Großeinsatz. Insgesamt werden 175 MitarbeiterInnen der MA 48 dafür sorgen, dass Wien nach dem Jubiläums-Marathon in Eiltempo wieder sauber ist. Ziel ist es, die Hauptverkehrsrouten so rasch als wie möglich wieder gereinigt für den Verkehr zu öffnen. Unterwegs ist die MA 48 mit witzigen Sprüchen auf Kehrmaschinen und anderen Fahrzeugen wie "Den Letzten jagt die Kehrmaschine!" und "We kehr for you". Im Einsatz sind 14 große und kleine Kehrmaschinen, weiters ein Müll- und 11 Waschwägen, 10 Laubsauger, 2 Traktoren sowie 44 Pritschenautos. Die MitarbeiterInnen der MA 48 stellen 427 Sammelbehälter für Altstoffe und Restmüll entlang der Strecke auf. Zur Erleichterung der sortenreinen Sammlung von PET-Flaschen werden die Verpflegungsstationen zusätzlich noch direkt mit 1.200 gelben Säcken ausgestattet. Erstmals betreuen heuer die Mitarbeiter der MA 48 die aktive Mülltrennung bei den Verpflegungsstationen.

Im Startbereich halten sich die LäuferInnen während der Wartezeit oft mit Kleidungsstücken warm, die sie nach dem Start wegschmeißen. Diese Textilien werden dieses Jahr wieder von der Straßenreinigung getrennt erfasst und für karitative Zwecke der Fa. Kolping übergeben. Die MA 48 rechnet mit ca. 4 m3 an Kleidungsstücken in unterschiedlichster Qualität.

Für die LäuferInnen gibt es im Start- und Zielbereich auch wieder die WC-Anlagen der MA 48.

Wer die rasche Arbeit der MA 48 bestaunen will, kann dies nicht nur am Sonntag direkt entlang der Strecke im Anschluss an das Schlussfahrzeug tun, sondern wie bereits im letzten Jahr auch auf sämtlichen Videowalls: Beeindruckende Zeitrafferaufnahmen stellen in einem Kurzfilm die Reinigungsleistung entlang der Strecke dar. Auch zu sehen auf www.facebook.com/die48er.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

