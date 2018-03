EANS-Adhoc: Thurella wiederum mit starkem Ergebnis: Umsatz- und Gewinnplus

Geschäftszahlen/Bilanz/Unternehmen/Thurella AG Jahresabschluss 2011 12.04.2013

CH-9322 Egnach, 12. April 2013. Der Naturgetränke-Hersteller Thurella AG sieht sich für das Geschäftsjahr 2012 im eingeschlagenen Kurs bestätigt. Im Umfeld des allgemein unter Druck stehenden Lebensmittelsektors konnte das Unternehmen den Nettoumsatz um 5.2 Prozent auf CHF 36.09 Mio. (Vorjahr CHF 34.32 Mio.) erhöhen und den Gewinn um 22 Prozent von CHF 3.19 Mio. auf CHF 3.89 Mio. steigern. Die abermals erhöhte Gesamtrentabilität spiegelt sich in der um 3.5 Prozentpunkte auf 11.5 Prozent gestiegenen EBIT-Marge und dem um 29 Prozent auf CHF 5.77 gewachsenen EBITDA (operativer Cashflow). Auch im zweiten Jahr nach der erfolgreichen Sanierung konnten somit die Mittel für notwendige Investitionen in den Markt aus eigener Kraft erwirtschaftet werden. Erste Zukunftsinvestition bildete 2012 die Übernahme der Traktor Getränke AG durch die Thurella-Tochter Biotta AG. Das Bio-Frucht-Smoothie-Geschäft von Traktor wurde am Standort Tägerwilen bereits voll integriert und eröffnet Biotta neben flexiblen Produktionsanlagen Zugang zum Wachstumsmarkt der frischen, gekühlten Fruchtcocktails sowie zu jungen Verbrauchergruppen.

Dank dem hohen Bekanntheitsgrad der Marke Biotta in der Schweiz sowie ihrer steigenden weltweiten Beachtung konnte der Umsatz insgesamt gesteigert werden. Die drei starken Export-Wachstumsmärkte Asien, Nordamerika und Deutschland vermochten konjunkturbedingte Rückgänge im europäischen Umfeld nicht zu kompensieren. Die Gemüse-Halbfabrikate der deutschen Tochter GESA Gemüsesaft GmbH haben sich ausgezeichnet entwickelt. Das Geschäftsfeld Obst-Halbfabrikate hat die Produktivität abermals gesteigert und trotz rückläufiger Schweizer Konsumnachfrage nach Apfelsaft-Produkten Kunden zurück gewonnen, allerdings zu fallenden Preisen. Thurella treibt die konsequente Marktausrichtung weiter voran und wird die Marke Biotta im gehobenen Käufersegment weltweit weiterhin nachhaltig stärken.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Das ist Thurella: Das in der Ostschweiz verwurzelte Traditionshaus Thurella AG ist Mutter der beiden operativen Unternehmen Biotta AG (Schweiz) und GESA Gemüsesaft GmbH (Deutschland).

Biotta AG ist ein führender Schweizer Bio-Pionier, dessen seit über 50 Jahren direkt gepresste, naturrein belassene biologische Gemüse- und Fruchtsäfte aus nachhaltiger Manufaktur international genossen werden. Biotta AG übernahm 2012 Herstellung und Vertrieb der schweizerischen Traktor Bio-Frucht-Smoothies, Vorreiter der Smoothies in der Schweiz.

Biotta AG verarbeitet zudem unter der Marke Thurella das für sein interessantes Zucker-Säure-Verhältnis bekannte Mostobst aus dem Südgürtel des Bodensees zu Thurella Halbfabrikaten für Apfelsaft- und Mischgetränke. Sie zählt dabei auf über 100 Jahre Kellerei-Erfahrung.

Die deutsche Tochter GESA Gemüsesaft GmbH stellt naturbelassene Gemüsesaft-Halbfabrikate aus süddeutschem Bio-Gemüse für die weiterverarbeitende Industrie her.

Clemens Rüttimann, Geschäftsführer

Clemens Rüttimann, Geschäftsführer