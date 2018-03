KURIER: Stefan Wehinger verlässt Team Stronach

General Manager geht nach Stronachs Tirol-Entscheidung

Wien (OTS) - Frank Stronachs Machtwort am Donnerstag beendet nicht nur einen beinharten Machtkampf in Tirol, sondern auch eine Karriere in Wien: Stefan Wehinger, einst Manager bei der Westbahn und zuletzt "General Manager" im Team Stronach, geht.

"Wehinger hat alle Funktionen zurückgelegt", bestätigt ein Sprecher des Team Stronach entsprechende Informationen des KURIER. Der Abgang sei unmittelbar mit den Ereignissen in Tirol begründet. "Er hat sich dort sehr exponiert." Gemeinsam mit dem ebenfalls vor kurzem ausgeschiedenen Kommunikationsberater Rudi Fußi hatte sich Wehinger massiv für die unterlegene Liste um Sonja Ulmer eingesetzt. Stronach entschied am Donnerstag, die Liste um Hans-Peter Mayr im Tiroler Landtagswahlkampf zu unterstützen.

Rückfragen & Kontakt:

KURIER, Innenpolitik

Tel.: (01) 52 100/2649

innenpolitik @ kurier.at

www.kurier.at