WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Österreich schießt sich ein Luftfahrt-Eigentor - von Günter Fritz

Den A380 nicht in Wien landen zu lassen, ist unverständlich

Wien (OTS) - Der jüngste Bescheid der staatlichen Luftfahrtbehörde Austro Control zum Sommerflugplan der arabischen Airline Emirates hat es in sich: Dem offensiv am Markt agierenden Hauptkonkurrenten der AUA-Mutter Lufthansa, dem immer wieder vorgehalten wird, Passagiere aus Wien abzuziehen, wird darin eine Reihe von Vorhaben untersagt:

etwa die zum wiederholten Mal beantragte 14. wöchentliche Flugfrequenz zwischen Wien und Dubai. Das ist grundsätzlich nicht besonders überraschend, da offensichtlich die AUA geschützt werden soll.

Andererseits reduziert der nationale Carrier während der Sommermonate heuer die Kapazitäten, nimmt zwecks Businessclass-Aufrüstung eine Maschine aus dem Verkehr und reduziert diese Strecke von sieben auf fünf wöchentliche Verbindungen. Die Nachfrage muss aber weiter befriedigt werden - auch im Sinne des österreichischen Tourismus, der sich einer zunehmenden Zahl arabischer Gäste erfreut. Auch, dass im Austro-Control-Bescheid das Code-Share-Abkommen zwischen Emirates und Qantas von Österreich als einzigem europäischen Land nicht anerkannt wird, schadet dem Urlaubsstandort. Es bedeutet nämlich eine Buchungserschwernis für Australier, die mit Qantas via Dubai nach Österreich fliegen wollen. Und deren Zahl steigt kontinuierlich - im Vorjahr waren es immerhin 134.800, die aus Down Under angereist kamen. Völlig unverständlich wirkt zudem der Passus, der Emirates die Verwendung des Großraumjets Airbus A380 untersagt - vorgeblich, um Überkapazitäten zu vermeiden. Dass Österreich - ebenfalls als einziges europäisches Land - damit den bei Passagieren überaus beliebten A380 aus Wien verbannt, mutet abstrus beziehungsweise rein protektionistisch an. Immerhin baut der Flughafen Wien, der schon allein aus betriebswirtschaftlichen Gründen für eine Belegung des Flugverkehrs und mehr Passagiere sein muss, gerade um 28 Millionen Euro seine Piste für Großraumjet-Tauglichkeit aus. Ins Bild passt, dass das Finanzministerium weiter eisern an der für den Standort kontraproduktiven Ticketsteuer festhält - trotz eines Schulterschlusses zwischen AUA, Mitbewerber Niki und Flughafen. Ob diese Entscheidungen auch mit den bevorstehenden Wahlen zu tun haben, bleibt offen; fragwürdig sind sie allemal - und ein standortpolitisches Eigentor obendrein.

