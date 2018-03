Igor Strehl verlässt als CEO mit Ende des Monats die VTB Bank (Austria) AG

Wien (OTS) - Nach rund 2,5 Jahren als CEO der VTB Bank (Austria) verlässt Igor Strehl auf eigenen Wunsch mit Ende April das Unternehmen.

Igor Strehl zeichnete sich als Vorstandsvorsitzender der VTB Bank (Austria) AG maßgeblich für die Geschäftserfolge der Europäischen Subholding der russischen VTB Gruppe verantwortlich.

Das Management der VTB Bank (Austria) AG bedankt sich bei Igor Strehl für seine Arbeit und wünscht ihm für seinen weiteren Werdegang alles Gute.

Die Nachfolge von Herrn Strehl wird in Kürze bekanntgegeben.

Zur VTB Bank (Austria) AG

Die VTB Bank (Austria) AG zählt zu den größten ausländischen Banken in Österreich. Die europäische Subholding der russischen VTB Bank ist eine klassische Geschäftsbank. Die VTB Bank (Austria) AG ist auf die Finanzierung von Handelstransaktionen und Projekten in Russland und den GUS-Ländern sowie auf Dienstleistungen in den Bereichen Zahlungsverkehr und Investment spezialisiert. In der VTB Bank (Austria) AG sind die österreichischen Aktivitäten sowie die Töchter VTB Bank (Deutschland) AG und VTB Bank (France) SA zusammengefasst. Die in Deutschland aktive Onlinebank VTB Direktbank ist eine Zweigniederlassung der VTB Bank (Austria) AG. Wir verbinden Ost und West. www.vtb.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Karin Schönhofer

Head of Corporate Communications

VTB Bank (Austria) AG

Parkring 6, 1010 Wien

Telefon: +43 (0)1 515-35-2319

Mobil: +43 (0)664 808 35 319

k.schoenhofer @ vtb.at