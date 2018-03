Kraft: Hände weg von der geltenden Feiertagsregelung

Heimische ArbeitnehmerInnen zeichnen sich durch Top-Qualifikation und hohe Produktivität aus

St. Pölten, (OTS/SPI) - Heimische ArbeitnehmerInnen zeichnen sich nicht von ungefähr durch Top-Qualifikation, Flexibilität sowie hohe Produktivität im internationalen Vergleich aus. Diese Eigenschaften wurden mit viel Fleiß und einem Miteinander der Sozialpartner erreicht. Die zuletzt vereinbarte weitreichende Flexibilisierung der Arbeitszeit ist Ausdruck dieses verantwortungsbewussten Weges. Weitere Änderungen der Arbeitszeit würden aber den gegenteiligen Effekt erzielen und die gute Reputation gefährden. "Fixe Feiertage wie auch freie Sonntage sind wichtige Zeitoasen der Erholung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - also Hände weg von der geltenden Feiertagsregelung. Sie schafft die nötige Balance zwischen Beschäftigung und Freizeit, um die gestellten Leistungsanforderungen auch im vollen Umfang erfüllen zu können", erklärt SPNÖ-Bereichssprecher für Arbeitnehmerfragen LAbg. Günter Kraft.

"Der Vorstoß der Industriellenvereinigung, künftig Donnerstag-Feiertage auf Freitag zu verlegen, scheint wenig durchdacht. Ein verlängertes Wochenende stellt ja nicht nur einen wichtigen Faktor für die Erholung der Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer dar, sondern hat auch eine bedeutende wirtschaftliche Dimension. Viele nutzen diese Tage für Freizeitaktivitäten bzw. Kurzurlaube mit ihren Familien außerhalb der Haupturlaubszeit. Ohne die Donnerstag-Feiertage würden viele heimische Ausflugsziele, z.B. im Bereich Wellness, an Attraktivität einbüßen. Aber auch andere Destinationen müssten mit massiven Rückgängen rechnen. Der Verlust von wichtigen Jobs in strukturschwachen Tourismusregionen wäre wohl die Folge", so Kraft.

