MAXIMO PARK am GLOBAL 2000 TOMORROW FESTIVAL 2013

Super Line-up ist komplett. Nachwuchs DJs/ Djanes für Festival-Slot gesucht!

Wien (OTS) - CHANGE - Für ein besseres Morgen! Über 80 Acts erheben von 30. Mai bis 02. Juni ihre Stimmen für die Energiewende.

MAXIMO PARK komplettieren Line-up

Als weiterer Headliner des GLOBAL 2000 TOMORROW FESTIVALS tanzen MAXIMO PARK auf dem ersten Umweltzeichen-zertifizierten Festival in ein besseres Morgen. Gemeinsames Motto: CHANGE!

Die britischen Indie-Rocker MAXIMO PARK haben sich für ihr viertes Album "The National Health" revitalisiert und tauchen mit einem abwechslungsreichen Sound wieder auf.

Mehr als 80 Acts

Komplettiert wird das Line-up für's zweite GLOBAL 2000 TOMORROW FESTIVAL von internationalen Stars wie Die Fantastischen Vier, Kaiser Chiefs, DJ Hell, Dusty Kid, Marteria, Frittenbude, Astrix (live) und Sasha Braemer, aber auch österreichischen Größen wie Naked Lunch,Clara Luzia und Attwenger. Gemeinsam wird am historischen Gelände des nie in Betrieb genommenen AKW Zwentendorf drei Tage lang ein starkes Zeichen gegen Atomkraft gesetzt.

Von drei Bühnen und mehreren Areas werden die BesucherInnen mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm beschallt: Von Independent, Indie, Pop, Rock und Hip Hop, über Electro, Minimal,Techno und Psytrance ist für jeden Geschmack das Richtige dabei. Das AKW Gebäude wird zur riesigen Leinwand: visuelle Kunstprojektionen, Side-Events und Workshops runden das Angebot ab.

DJ/ DJane gesucht!

Für den letzten freien Slot am GLOBAL 2000 TOMORROW FESTIVAL 2013 wird nun ein/e Nachwuchs DJ/ DJane gesucht: Von 10. April bis 14. Mai können BewerberInnen ihren Mix schicken. Nachdem die Facebook Community abgestimmt hat, treten die zwei beliebtesten DJ/DJanes bei einer Silent Disco gegeneinander an. Der/ die GewinnerIn legt dann am GLOBAL 2000 TOMORROW FESTIVAL auf! Weiterführende Infos und Teilnahmebedingungen unter www.tomorrow-festival.at

Das gesamte Line-up kann man ebenfalls auf www.tomorrow-festival.at nachlesen.

Tickets bei Ö-Ticket und Jugendinfo zzgl. Gebühren:

Weekendpass Euro 74,-

Weekend-Caravan Pass Euro109,-

Tagespass Donnerstag Euro 19,- / Tagespass Freitag Euro 49,- / Tagespass Samstag Euro 55,-

Das GLOBAL 2000 TOMORROW FESTIVAL wird unterstützt von: eNu, EVN, Volksbank, Ottakringer, NÖN, FM4, ÖBB, ECO, Lebensministerium, Vöslauer, GOTV, Connect 2, VIVA, REdUSE, FH St. Pölten, ARA, Unser Zwentendorf, Boomerang Media, Volume, Biorama, The Gap, Ö-Ticket, DAS Wien, Infoscreen, heimfest.at, studium.at, szigetfestival.at, u.a.

