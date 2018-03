Österreichischer Astronomietag im Planetarium Wien, Kuffner und Urania Sternwarte

Bunt gemischtes Programm für Kinder und Erwachsenen am 13. April - vom "Mond beim Schneider" bis zu Stanislav Lem unterm Sternenhimmel

Wien (OTS) - Planetarium Wien sowie Kuffner- und Urania Sternwarte nehmen am österreichweiten Astronomietag teil, um das Interesse für Astronomie in allen Bevölkerungsgruppen zu wecken. Am Programm stehen mehrere Veranstaltungen für Kinder ebenso wie die Beobachtung der Sonne am Teleskop der Urania Sternwarte, eine geschichtsträchtige Spurensuche an der Kuffner Sternwarte sowie als besonderes Highlight ein kultureller Event für Science Fiction-LiebhaberInnen im Planetarium: Stanislav Lem - Siebente Reise wird unter dem Sternenhimmel im Planetarium Wien gelesen und mit Musik untermalt.

Weitere Informationen und Anmeldung auf www.planetarium-wien.at sowie unter 01/89174-150000.

Factbox:

Veranstaltungsübersicht am Samstag, 13.4.2013:

11:00 Uhr Die Sonne, Stern unserer Erde, mit Sonnenbeobachtung, Urania Sternwarte

14:30 Uhr Der Mond beim Schneider, für Kinder, Planetarium Wien 15:45 Uhr Der Knall im All, für Kinder, Planetarium Wien

17:00 Uhr Abenteuer Sternwarte, für Kinder, nur mit Anmeldung, Kuffner Sternwarte

19:00 Uhr Stanislav Lem - Siebente Reise, Eine Lesung mit Musik unter Sternen, Planetarium Wien

21:00 Uhr Sternstunden der Astronomiegeschichte - Die historische Sternwarte, Kuffner Sternwarte

Urania Sternwarte, Urania Straße 1, 1010 Wien, Eingang Turmstiege Kuffner Sternwarte, Johann Staud-Straße 10, 1160 Wien

Planetarium Wien, Oswald Thomas Platz 1, 1020 Wien

