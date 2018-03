VP-Flicker ad Stadtstraße Aspern: An Tunnelbauweise führt kein Weg vorbei

Wien (OTS) - "Bei der Bürgerinformation zur Stadtstraße Aspern hat sich die Errichtung der geplanten Untertunnelungen nicht in offener, sondern in geschlossener Bauweise als eindeutiger Bürgerwunsch heraus kristallisiert", so der Donaustädter ÖVP Landtagsabgeordnete Martin Flicker.

Eine solche Umsetzung würde nicht nur den Bürgerwünschen entsprechen, sondern auch den ursprünglichen Planungen und sollte daher auch so umgesetzt werden. Positiv wäre der bessere Lärmschutz während des Baus aber auch nach der Inbetriebnahme der Stadtstraße. Und es wäre auch der Weiterbestand des Parkplatzes der Blumengärten Hirschstetten gewährleistet, die sich bei der Bevölkerung großer Beliebtheit erfreuen. Darüber hinaus könnte die Straßentrasse kürzer gelegt werden, wodurch die Mehrkosten aufgrund der Tunnelbauweise teilweise kompensiert werden könnten.

"Die Stadtstraße zwischen Aspern und der Südosttangente ist notwendig. Wir fordern Verkehrsstadträtin Vassilakou daher auf, den Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger entsprechend diese in Tunnelbauweise zu errichten", betont Flicker abschließend.

