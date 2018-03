Wrabetz: "Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ein Erfolgsmodell!"

Wien (OTS) - "Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ein Erfolgsmodell! Er garantiert unabhängige Information, seriösen Journalismus, hochwertige Unterhaltung, Kultur und Sport für alle!", betonte ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz im Rahmen des "ORF-DialogForums" am 10. April 2013 im Wiener RadioKulturhaus. Er sei angesichts der zunehmenden Konkurrenz, des wirtschaftlichen Drucks und der technologischen Herausforderungen von zentraler Bedeutung für ein funktionierendes Mediensystem und dürfe sich nicht auf Programmnischen reduzieren lassen, wie dies kommerzielle Medienkonzerne fordern. Darüber waren sich Wrabetz, Cilla Benkö, Generaldirektorin Schwedische Radios, und Roger de Weck, Generaldirektor der SRG, im Rahmen der anlässlich der Veröffentlichung des fünften ORF-Public-Value-Berichts stattfindenden Diskussionsveranstaltung unter der Leitung von Klaus Unterberger einig.

Hintergrund des Gesprächs: öffentlich-rechtliche Sender geraten in ganz Europa zunehmend unter Druck. Kommerzielle Anbieter - zumeist internationale Medienkonzerne - versuchen, öffentlich-rechtliche Medien auf Randthemen zu reduzieren, ihnen die Breitenwirksamkeit ihrer Programme abzusprechen und die öffentliche Finanzierung infrage zu stellen. SSR-Generaldirektor Roger de Weck:

"Öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Unterhaltung abzusprechen, wäre verrückt. Es gäbe keine Krimis, Filme und Serien mehr, die die Gesellschaft abbilden."

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "'Tatort', 'Cop-Stories' oder 'Braunschlag' - derartiges gäbe es ohne Öffentlich-Rechtliche nicht. Seriöse Information, unabhängiger Journalismus oder Korrespondentennetze wären ohne öffentliche Finanzierung kaum noch leistbar. Auch in der Welt der Social Networks, Smart-TV und des Second Screens kann man unabhängigen Journalismus keinem Suchalgorithmus überlassen!". Die Menschen seriös zu informieren, sei das Kerngeschäft der Öffentlich-Rechtlichen, zumal sich viele kommerzielle Medien kein fundiertes Informationsangebot leisten wollen. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz: "Schon jetzt fließen über die Werbefenster internationaler Medienkonzerne jährlich mehr als 300 Millionen Euro aus Österreich ins Ausland, die öffentliche Finanzierung ist angesichts dieser Entwicklung heute noch wichtiger als in der Vergangenheit."

Als große Herausforderung werden die neuen Medientechnologien angesehen. SR-Generaldirektorin Cilla Benkö: "Social Media erlauben uns endlich die Interaktion mit unserem Publikum, wir können und müssen sie weit mehr nutzen als bisher - vor allem, um den Menschen Partizipation am gesellschaftspolitischen Diskurs zu ermöglichen." Die öffentlich-rechtlichen Medien seien auch gefordert, eine Leuchtturmfunktion zu übernehmen und den Menschen in der Informationsflut der neuen Medien Orientierung und Sicherheit zu geben.

Die größte Bedrohung für öffentlich-rechtliche Medien brachte Cilla Benkö auf den Punkt: "Die Gefahr ist, dass die Menschen unsere Leistungen als gegeben betrachten und die öffentliche Finanzierung infrage stellen."

