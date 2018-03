Frank Stronach zum Antreten in Tirol

Ich schätze die Tiroler sehr

Innsbruck (OTS) - In einem offenen Brief an alle Tirolerinnen und Tiroler erklärt Frank Stronach die Details zum Antreten bei der Landtagswahl.

10. April 2013

Liebe Tirolerinnen und Tiroler!

Ich bin immer sehr gerne in Tirol. Ich schätze die Tiroler sehr. Sie sind sehr freiheitsliebend und wollen von niemandem dominiert werden. Nicht von Wien und nicht von Brüssel. Ich möchte auch von niemandem dominiert werden.

Das Team Stronach ist eine junge politische Bewegung. Es sind Fehler passiert. Für das Wohlbefinden von Tirol sind wir nun einen Kompromiss eingegangen.

Wir werden einen Tiroler Bürgerrat von 50 Tirolern aus allen Team Stronach Gruppen einsetzen. Dieser Bürgerrat stellt sicher, dass unsere Werte eingehalten werden und kann Abgeordnete des Team Stronach für Tirol bei einem Bruch der Werte mit einem 2/3 Beschluss ausschließen. Die Personen auf der Liste Mayr /Team Stronach müssen eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass sie die Werte einhalten und die Entscheidungen des Tiroler Bürgerrates akzeptieren. Bei einem Ausschluss verpflichten sie sich bei ihrer Ehre zurückzutreten.

Wir wollen, dass in Tirol gute Politik für Land und Leute gemacht wird, deshalb ist es für uns wichtig, dass wir bestmöglich im Sinne einer guten Zukunft für Tirol zusammenarbeiten. ÖVP und SPÖ haben unser Land heruntergewirtschaftet. Wir haben diese Woche unser Parteiprogramm vorgestellt. Ich möchte Österreich dienen. Wir haben Lösungsvorschläge, wie wir Österreich und Tirol wieder auf einen guten Weg bringen können.

Ich wünsche den Tirolern das Allerbeste!

Frank Stronach

