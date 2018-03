Terminankündigung: Pressegespräch EU-Kommissar Oettinger und Bundesminister Mitterlehner beim 2. Lech Energy Forum

Lech/Arlberg (OTS) - Im Rahmen des 2. Lech Energy Forums findet am Freitag, 12.4.2013 um 13:30 Uhr ein Pressegespräch mit EU-Kommissar Dr. Günther Oettinger und Bundesminister Reinhold Mitterlehner statt. Ort: Hotel Gasthof Post, Emostube, Lech/Arlberg

Am 11. und 12. April 2013 veranstaltet die Gemeinde Lech am Arlberg unter der Patronanz von Energie-Kommissar Günther Oettinger das zweite "Lech Energy Forum". An den Gesprächen, die für die europäische Energiedebatte zukunftsweisende Impulse geben werden, nehmen Minister, Vertreter internationaler Organisationen, Wissenschaftler und leitende Vertreter von Energieunternehmen teil. In 4 Arbeitssitzungen werden folgende Fragen diskutiert: Wie gestaltet Europa seine künftige Energiepolitik? Wie finanzieren wir den Umbau unseres Energiesystems? Die EU - regionaler oder globaler Akteur auf dem internationalen Energiemarkt? Sind Innovationen die Lösung?

Wir laden die Vertreter der Medien herzlichst zu der Pressekonferenz ein und bitten alle interessierten JournalistInnen sich unter presse @ lech-zuers.at, Pia Herbst, Tel.: +43 676 897216310 anzumelden.

Weitere Einzelheiten, das Programm und die vollständige Teilnehmerliste sind abrufbar unter:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/ind

ex_de.htm.

Rückfragen & Kontakt:

Anmeldungen zum Pressegespräch unter: presse @ lech-zuers.at, Pia Herbst, Tel.: +43 676 897216310



Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter: energy @ lech.eu



Auskünfte zum Programm des Forums sowie zu den Referenten erteilt Kurt Gläser, GD Energie der Europäischen Kommission: Kurt.Glaeser @ ec.europa.eu



Kontakt vor Ort ist Heinz-Rudolf Miko, Pressesprecher bei der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich: Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu, Tel: +43 676 7908045.