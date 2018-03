Forschungsquote - Karlheinz Töchterle: Am richtigen Weg - gemeinsame Kraftanstrengung fortsetzen

Wissenschafts- und Forschungsminister zur F&E-Globalschätzung 2013 - Höchstwert von 3,09 Milliarden Euro an Bundesmitteln - fünfthöchste Quote innerhalb der EU-27

Wien (OTS) - Die von der Statistik Austria heute veröffentlichte F&E-Globalschätzung 2013 kündigt eine F&E-Quote von 2,81 Prozent des BIP an und spiegelt für Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle das trotz Konsolidierungsbedarf ungebrochene Engagement der Bundesregierung wider. Gleichzeitig sieht der Minister aber auch Auftrag und Antrieb, die gemeinsame Kraftanstrengung fortzusetzen. "Wir dürfen nicht locker lassen, sind mit den gezielten Investitionen der Bundesregierung aber auf dem richtigen Weg. Weitere Anstrengungen sind insbesondere für die Stärkung der Grundlagenforschung und die Verwertung ihrer Ergebnisse für Anwendung und Wirtschaft notwendig", verweist Töchterle auf die Umsetzung der Forschungsstrategie der Bundesregierung. Mit der Hochschulmilliarde (2013-2015 stehen den Hochschulen rund 990 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung) investiert die Bundesregierung in das Rückgrat der öffentlich finanzierten Forschung in Österreich. Weitere Beispiele für Investitionen sind der langfristige Budgetpfad für das IST Austria, die maßvollen Mittelsteigerungen für den Wissenschaftsfonds FWF und gezielte Maßnahmen zur Nachwuchsförderung. Österreichs F&E-Quote liegt weiterhin deutlich über dem EU-Durchschnitt von 2,03 Prozent und ist nach Finnland, Schweden, Dänemark und Deutschland die fünfthöchste innerhalb der EU-27.

In Österreich werden 2013 rund 8,96 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert, das ist eine geschätzte Steigerung von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Forschungsfinanzierung durch den Bund steigt weiter an, der Bund investiert mit 3,09 Milliarden Euro den bisherigen Höchstwert. Das entspricht einer Steigerung von 2,8 Prozent gegenüber 2012. Neben dem Engagement der öffentlichen Hand brauche es aber künftig gerade auch verstärktes Engagement von privater Seite, verweist Töchterle auf den im EU- und OECD-Vergleich unterdurchschnittlichen privaten Mittelanteil der Forschungsinvestitionen in Österreich. Die Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen haben auch die Chance, Gelder aus EU-Töpfen einzuwerben. Aktuell beträgt die Rückflussquote im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm 126 Prozent, im folgenden EU-Rahmenprogramm "Horizon 2020" (2014 - 2020) soll diese Erfolgsquote gehalten bzw. weiter ausgebaut werden.

Weiters bekräftigt der Forschungsminister die Intensivierung der Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Hier wurde vom BMWF etwa mit dem "Phönix"-Preis, mit dem junge, innovative Unternehmensgründungen aus dem akademischen Bereich ausgezeichnet werden, ein Signal gesetzt. Kürzlich wurde die zweite Ausschreibungsrunde abgeschlossen.

