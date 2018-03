ÖAMTC Fahrtechnik Experte fordert Kontrollen bei der Berufskraftfahrer-Weiterbildung (+Foto)

Bessere Ausbildung, weniger Unfälle - Branchen-Experten diskutierten Umsetzung, Probleme und Verbesserungspotenzial

Wien (OTS) - Ereignet sich in Österreich ein Unfall mit Lkw-Beteiligung, ist die Verkehrssicherheit von Schwerfahrzeugen Top-Thema. Dabei gehören Berufskraftfahrer in Österreich bereits jetzt zu den am besten ausgebildeten Verkehrsteilnehmern. Lenk- und Ruhezeiten sind genauestens vorgeschrieben, die Aus- und Weiterbildung von Berufskraftfahrern ist seit 2008 über eine EU-Verordnung geregelt. Die Umsetzung war heute Thema einer Podiumsdiskussion in Wien. Werner Fichtinger, Easy Drivers Experts, Aus- und Weiterbildung für Berufskraftfahrer, Wolfgang Herzer, Fachverbandsobmann Güterbeförderung WKÖ, Richard Ruziczka, AK, und Gerhard Blümel, Leiter der Berufsfahrer Akademie der ÖAMTC Fahrtechnik, diskutierten über den Status quo, Probleme und Verbesserungspotenzial bei der Berufskraftfahrer-Weiterbildung. Einig waren sich die Experten, dass die regelmäßige Weiterbildung ein wichtiger Schritt zur weiteren Unfallreduktion ist und für die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen immer wichtiger wird.

Spätestens am 10. September 2013 müssen Busfahrer, am 10. September 2014 alle Lkw-Lenker der zuständigen Führerscheinbehörde die Absolvierung von 35 Stunden Weiterbildung in den Bereichen Brems-& Sicherheitstechnik, Eco Training, Ladungssicherung, Recht sowie Gesundheit/ Sicherheit nachweisen. Das wird im Führerschein vermerkt und gilt wieder für die kommenden fünf Jahre. Erbringt man keinen Nachweis, verliert man die Berechtigung, im Personen- oder Güterbeförderungsgewerbe innerhalb der EU unterwegs zu sein.

ÖAMTC Fahrtechnik Experte fordert Kontrollen

Für ÖAMTC Fahrtechnik Experte Blümel steht und fällt die Sinnhaftigkeit einer derartigen Regelung mit der Umsetzung: "Eine gute Weiterbildung muss sich für Fahrer und Unternehmen positiv auswirken - z. B. in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Unfall- und Schadensreduktion, Kenntnis und Einhalten der Regeln und fahrzeugschonende Fahrweise." In der Umsetzung ortet der Leiter der Berufsfahrer Akademie der ÖAMTC Fahrtechnik aber Missstände und fordert daher die Kontrolle von Ausbildungsstätten, vor allem die Einhaltung der maximalen Teilnehmeranzahl, der Mindeststunden sowie der Inhalte, die praktisch umzusetzen sind.

Eine fundierte praxisnahe Weiterbildung rechnet sich auch wirtschaftlich für die Unternehmen. "Wir haben bisher 30.000 Fahrer in unterschiedlichen Bereichen ausgebildet. Unsere Evaluierungen zeigen, dass wir durch unsere Eco Trainings eine durchschnittliche, nachhaltige Kraftstoffersparnis von fünf Prozent erreichen. Klein-Parkschäden gingen laut Rückmeldung der entsprechenden Unternehmen um bis zu 45 Prozent zurück. Und die Ladungssicherungskurse reduzieren nicht nur direkte Transportschäden um bis zu 70 Prozent, sondern auch Bestrafungen im Sinne der Ladegutsicherung", fasst der ÖAMTC Fahrtechnik Experte zusammen.

Praxisnahe Weiterbildung mit der ÖAMTC Fahrtechnik Berufsfahrer Akademie

Die ÖAMTC Fahrtechnik ist seit 25 Jahren Profi in der praktischen Weiterbildung von Berufskraftfahrern. Die Module der Berufskraftfahrer-Weiterbildung werden in den ÖAMTC Fahrtechnik Zentren oder bei den Unternehmen direkt angeboten. "Der Großteil aller Module unserer Weiterbildungsangebote erfolgt in der Praxis, unter Bedachtnahme auf das Anforderungsprofils der Fahrer. Hier gilt Lernen durch Erleben. Wenn ein Lkw-Zug zur Notbremsung ansetzen muss, ins Rutschen kommt oder zu kippen droht - das sind Extremsituationen, die im Straßenverkehr verheerend enden können. Bei uns erfahren Berufskraftfahrer diese Extremsituationen im sicheren Umfeld. Wer Gefahren erkennt, kann sie auch vermeiden", betont Blümel.

Nähere Informationen findet man online unter www.oeamtc.at/berufskraftfahrer.

