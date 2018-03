Würth-Hochenburger feiert Neueröffnung am 12.04.2013 in Oberalm.

Oberalm (OTS) - Das Tiroler Familienunternehmen Würth-Hochenburger GmbH eröffnet im April in Salzburg, genauer gesagt Oberalm, einen weiteren Baumarkt.

Seit mehr als 90 Jahren als marktführender Baustoffhändler und Baumarktbetreiber im Westen Österreichs ist es unser Ziel das regionale Vertriebsnetz in Salzburg weiterhin erfolgreich wachsen zu lassen und unsere Standorte in Salzburg, St.Johann im Pongau, Eben im Pongau und Oberalm im Raum Salzburg Mitte langfristig zu etablieren.

Nach kurzer Umbauphase unseres neuen Baumarktes in Oberalm freuen wir uns, Sie zu unserer Eröffnungsfeier am 12., 13. Und 15.04.2013 begrüßen zu dürfen.

An diesem Eröffnungswochenende bis einschließlich Montag 15.04. erhalten die Kunden minus 20 Prozent auf ihre Einkäufe im Baumarkt (ausgenommen Gutscheine, Werbe- und Aktionsware, Brennstoffe).

Für Ihr leibliches Wohl ist auch gesorgt. Zu jedem halben Grillhendel bekommen Sie ein Getränk Ihrer Wahl von Würth-Hochenburger geschenkt und sportbegeisterte Kunden können Ihr Geschick an einem Kletterturm unter Beweis stellen.

Würth Hochenburger - Bestens beraten, wenn's ums Bauen geht.

Würth Hochenburger GmbH

Halleiner Landstraße 16

5411 Oberalm

www.wuerth-hochenburger.at

Baumarkt: Tel. 06245 73665

Ansprechpartner vor Ort: Herr Steiger Martin: Tel 0664-5162851 Größe der Verkaufsfläche: ca. 1.600 m2

Mitarbeiter Baumarkt: 12 Mitarbeiter

Leitung Baumarkt: Franz Schilchegger

WH IN ZAHLEN

Firmengründung

1922 durch DI Leo Würth, Innsbruck

Geschäftsführung

Alfred Bernhard, Vorsitzender der Geschäftsführung

Othmar Lutz, Kaufmännischer Geschäftsführer

Standorte

14 Baustoffniederlassungen

in Tirol, Salzburg, Vorarlberg & OÖ

8 Baumärkte in Tirol & Salzburg

1 Produktionsbetrieb in Tirol

Tochterfirma

FRITZ Baustoffe GmbH & Co.KG,

Deutschland in Rimsting, Ottobrunn & Raisting

Bei Würth-Hochenburger sind derzeit ca. 480 Mitarbeiter beschäftigt.

