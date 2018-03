SJ Wien: 30. April - Fackelzug gegen Strache - rechter Politik muss Einhalt geboten werden

Abschlusskundgebung mit Auftritt von "Die Boys" (zwei der "Deichkinder")

Wien (OTS/SPW) - 2013 ruft die Sozialistische Jugend Wien wieder zum traditionellen Fackelzug am Vorabend des 1. Mai mit anschließender Party am Rathausplatz auf. Motto des Abends: Gegen Strache! "Parteiobmann Heinz-Christian Strache und seine FPÖ haben sich allein im letzten Jahr viel zu viel geleistet um sie stillschweigend weitermachen zu lassen. Wir können nicht zulassen, dass die FPÖ ungestört ihre rassistische Hetze verbreitet", so Marina Hanke, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien.****

Vom "neue Juden"-Sager Straches Anfang des letzten Jahres, über die Stiftungsaffäre des dritten Nationalratspräsidenten der FPÖ, Martin Graf, bis hin zur Ausrichtung des Balls des rechtsextremen Wiener Korporationsringes und der umstrittenen Karikatur auf Straches Facebook-Seite - die Liste könnte endlos weitergeschrieben werden und die Skandale rund um die FPÖ hören nicht auf. Während ihrer Regierungsbeteiligung 2000 bis 2006 benutzten Verantwortungsträger in der FPÖ den Staat Österreich als Selbstbedienungsladen, wie bei den derzeit verhandelten Korruptionsfällen mehr und mehr rauskommt.

"Die FPÖ hetzt Menschen gegeneinander auf und hat offensichtliche Probleme sich nach rechts außen abzugrenzen. Wir wehren uns gegen so eine Partei!", erklärt Hanke und fordert die Bevölkerung auf, mitzukämpfen: "Deshalb: am 30. April um 20 Uhr bei der Oper sein und gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Strache und seine FPÖ setzen!"

Fackelzug gegen Strache:

Ort und Zeit: Dienstag, 30. April 2013, Treffpunkt 20 Uhr bei der Oper, Abschlusskundgebung am Rathausplatz ab ca. 21.30 Uhr mit "Die Boys" (zwei der "Deichkinder")

