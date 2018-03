Sustainable Entrepreneurship Award in Wien verliehen

Zehn Unternehmer aus acht Ländern wurden am 10. April 2013 mit dem Sustainable Entrepreneurship Award in der Hofburg Vienna ausgezeichnet.

Wien (OTS) - "Die Quantität und Qualität der internationalen Einreichungen zum zweiten Sustainable Entrepreneuership Award (SEA) sind beeindruckend. Die Vielfalt der eingereichten Projekte zeugt von den weitreichenden Möglichkeiten des nachhaltigen Unternehmertums", freute sich Initiatorin Christina Weidinger gemeinsam mit Juryvorsitzenden Franz Fischler. Aus 260 Einreichungen aus 30 Ländern kürte die hochkarätig besetzte Jury Gewinner in sieben Kategorien und verlieh drei Sonderpreise. Die Preisverleihung fand im glanzvollen Rahmen der imperialen Räumlichkeiten der Hofburg Vienna im Beisein von rund 400 internationalen Gästen statt. Die slowenische Unternehmerin Andrea Kodrin und der deutsche Öko-Visionär Michael Braungart erhielten den "SEA of Excellence 2013" für ihr besonderes Engagement zur Förderung von nachhaltigem Unternehmertum. Der mit 10.000 Euro dotieren Jury-Preis für das "SEA Best Project 2013" ging an das südafrikanische Unternehmen Nuru Energy. Als "SEA Best Idea 2013" wurde das tunesische Unternehmen Saphon Energy ausgezeichnet.

Weiters wurden von der Jury ausgezeichnet: BHcrafts aus Bosnien-Herzegowina (Stadt & Regionalentwicklung), Career Moves aus Österreich (Integration & Soziales), iq consult aus Deutschland (Wissen & Bildungswesen), Nature & More Eosta aus den Niederlanden (Entwicklung & Dienstleistungen), Nuru Energy aus Südafrika (Mobilität & Technologische Innovationen), Cree/ Rhomberg Gruppe aus Österreich (Klima, Umwelt & Energie) sowie TABLE FOR TWO aus den USA (Lifestyle & Kultur).

Der 2012 erstmals verliehene Sustainable Entrepreneurship Award (SEA) ist ein internationaler Preis, mit dem Unternehmen für ihre Vorreiterrolle bei innovativen Projekten des nachhaltigen Unternehmertums ausgezeichnet werden. Nachhaltiges Unternehmertum zeichnet sich als innovativer, proaktiver Managementansatz zur Lösung relevanter Probleme durch gewinnbringende Maßnahmen im Einklang mit der Gesellschaft und Umwelt aus. Der SEA ist in nur einem Jahr zu einem der führenden Nachhaltigkeits-Preise in Europa aufgestiegen. Weitere Informationen unter http://www.se-award.org.

