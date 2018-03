Rfj-Liebig: Drogendealer lebenslänglich hinter Gitter!

Verharmlosung tödlicher Substanzen inakzeptabel

Wien (OTS) - Eine verschärfte Überwachung des Internets bezüglich Bestellungen einschlägiger Substanzen für die Herstellung chemischer Drogen sollte so rasch wie möglich umgesetzt werden, damit unsere Jugend besser geschützt ist. Fassungslos zeigte sich die stv. Landesobfrau des RfJ-Wien Tanja Liebig über den jüngsten Todesfall einer 27-Jährigen, die unwissentlich aus einer mit Liquid Ecstasy gefüllten Wasserflasche eines amtsbekannten Täters getrunken hatte.

Seit Jahren ist bekannt, dass Beschaffungskriminalität zum Großteil über das Internet passiert. Auch hier haben Politik und insbesondere das Innenministerium die Einwicklung rund um die Cyperkriminalität verschlafen. Anstatt laufend neue Arbeitsgruppen zu bilden, muss man von Seiten des LPK endlich entsprechende Cyberdefense-Abteilungen einrichten, betont Liebig.

Sie übt in diesem Zusammenhang auch heftige Kritik am Verein "check it", welcher durch die Stadt Wien großzügig gefördert wird. Das mobile Kompetenzzentrum für Freizeitdrogen ist einmal pro Monat mit ihrem Chemiker-Team unterwegs, um Drogen anonym und kostenlos auf ihre Inhaltsstoffe zu analysieren.

Die Jugend sollte jedoch vor Drogen besser geschützt werden, anstatt Rauschgift zu verharmlosen und den Konsum tödlichen Substanzen quasi zu bagatellisieren. Jeder Drogendealer ist zudem ein potenzieller Mörder und gehört lebenslänglich ins Gefängnis, sagt Liebig abschließend. (Schluss)otni

