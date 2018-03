WKÖ-Vize RfW-BO Amann zu Arbeitskosten-Vergleich: Die heimische Wirtschaft braucht eine Senkung der Lohnnebenkosten!

"Wenn man Ghostwriter bräuchte für eine Leitfaden zum Thema "Wie gefährde ich einen Wirtschaftsstandort", wäre man bei der SPÖVP-Regierung richtig."

Wien (OTS) - "Österreich gehört nicht nur zu den Ländern mit den höchsten Arbeitskosten pro Stunde, es hat auch die größte Steigerung innerhalb der Euro-Zone zu verzeichnen. Wenn man Ghostwriter bräuchte für eine Leitfaden zum Thema "Wie gefährde ich einen Wirtschaftsstandort", ich würde die SPÖVP-Regierungsmitglieder nehmen", so heute WKÖ-Vizepräsident RfW-Bundesobmann Fritz Amann. Er fordert erneut eine Senkung der Lohnnebenkosten. "Würde die Regierung endlich ihre Hausaufgaben machen und die Einsparungspotenziale einer Struktur- und Verwaltungsreform nutzen, wäre das auch machbar", so Amann.

Konkret koste laut Eurostat eine Arbeitsstunde in Österreich 30,4 Euro, der EU-Schnitt liege bei 23,4 Euro, der Durchschnitt im Euroraum bei 28,0 Euro. Zusätzlich würde die Daten zeigen, dass Österreich im Euroraum zwischen 2008 und 2012 den höchsten Anstieg bei den Arbeitskosten zu verzeichnen habe - nämlich 15,5 Prozent. Innerhalb der EU schaffe es Österreich "immerhin" auf Platz drei hinter Bulgarien und Rumänien. Allerdings koste in Bulgarien eine Arbeitsstunde 3,7 Euro und in Rumänien 4,4 Euro. "Zahlreiche Studien stellen dem Standort Österreich wegen der hohen Steuer- und Abgabenlast ein schlechtes Zeugnis aus. Jede einzelne von ihnen müsste ein Alarmsignal für die Regierung sein. Auf dem Ohr stellen sich SPÖ und ÖVP aber "taub"", kritisiert Amann. Generell steuere Österreich dank SPÖVP auf eine Steuer- und Abgabenquote von 46 Prozent zu, zusätzlich führe die kalte Progression dazu, dass jede Lohnerhöhung quasi "verpuffe". "Geschätzte 500 Millionen Euro holt sich die Finanzministerin über die kalte Progression bei den Steuerzahlern ab", so Amann

Vor diesem Hintergrund sei es "blanker Hohn", wenn die Finanzministerin in der Tageszeitung Kurier davon spricht, dass die Besteuerung der Unternehmen in Österreich insgesamt wettbewerbsfähig sei. "Auf der anderen Seite erklärt Fekter, dass das Steuersystem in Summe sehr leistungsfeindlich sei. Dafür trägt sie doch die Verantwortung! Also soll sie auch entsprechende Gegenmaßnahmen setzen: Senkung der Lohnnebenkosten, jährliche Indexierung der Steuerbemessungsgrundlagen - die Liste der möglichen Maßnahmen wäre lang", so Amann.

