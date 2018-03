"Bewusst gesund" am 13. April im Zeichen der ORF-Initiative "Mach dich fit - ich mach mit"

Wien (OTS) - Im Rahmen der ORF-"Bewusst gesund"-Initiative "Mach dich fit - ich mach mit" widmet sich der ORF vom 6. bis 14. April 2013 mit seiner gesamten Medienvielfalt dem Thema Bewegung. Ricarda Reinisch präsentiert dazu in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 13. April 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Bewegungstipps - Senioren verraten ihr Fitnessrezept

Bewegung ist keine Frage des Alters! Bester Beweis dafür sind Eleonora Trittenwein (95) und Rudi Satran (84). Beide schwören auf regelmäßiges Training und wollen andere Senioren zu einem gesunden Lebensstil motivieren. Eleonora Trittenwein schwört seit mehr als fünf Jahrzehnten auf die Haltungs- und Bewegungslehre "Ismakogie". Dabei stehen das richtige Sitzen, Stehen, Gehen und Atmen im Vordergrund. Mit kleinen harmonischen Übungen trainiert sie täglich im Seniorenheim, in dem sie lebt, ihre Beweglichkeit. Rudi Satran hingegen macht drei- bis fünfmal pro Woche Gymnastik. Seine große Leidenschaft für Fitnessübungen hat der einstige Kunst- und Turmspringer erst mit 80 Jahren entdeckt. Im vergangenen Jahr hat er sich schließlich zum Senior-FIT-Übungsleiter beim ASKÖ ausbilden lassen. Seither spornt er einmal wöchentlich in seinem Gymnastikunterricht auch andere Pensionisten an, durch Gymnastik das Wohlbefinden zu steigern. Gestaltung: Stefanie Berger.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema "Mach dich fit - ich mach mit":

Beweglich im hohen Alter

"Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!" trifft in keinem Fall auf Bewegung zu. Wieder fit und beweglich zu werden, dafür ist es in keinem Alter zu spät und selbst hochbetagte Menschen können mit einem moderaten Bewegungsprogramm viel für ihre geistige und körperliche Fitness tun. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn gibt Tipps für ein gesundes, bewegtes Leben.

Blaulichttherapie - Neue Hoffnung bei Neurodermitis

Neurodermitis oder atopisches Ekzem ist eine entzündliche, nicht ansteckende Hautkrankheit, die chronisch verläuft und schon im Kindesalter auftritt. Extremer Juckreiz und starke Hautausschläge, die in Schüben auftreten, sind typisch dafür. Dauerhafte Hilfe gibt es bei dieser Erkrankung nur ganz selten, meist bringen die verschiedenen Behandlungen nur kurzfristige Besserungen - manchmal auch mit Nebenwirkungen. Aber jetzt gibt es Hoffnung für die Patienten. Eine Therapieform mit Licht, bei dem der UV-Anteil herausgefiltert wurde und deshalb "Blaulicht" genannt wird, wird in Deutschland seit einigen Jahren erprobt und hat sehr gute Erfolge aufzuweisen. Jetzt wird am Wiener AKH eine große Studie dazu gemacht. "Bewusst gesund" hat den kleinen Sebastian getroffen, der seit seiner Geburt an Neurodermitis leidet und dem die Blaulichttherapie sehr geholfen hat. Gestaltung: Christian Kugler.

Kreuzallergie - Wenn Äpfel und Nüsse gefährlich werden

Hustenanfälle, eine rinnende oder verstopfte Nase, Juckreiz, tränende Augen, Durchfälle - das sind einige Symptome, die auf eine Allergie schließen lassen. Im Normalfall bildet der Körper Eiweißstoffe, sogenannte Antikörper, die gemeinsam mit bestimmten weißen Blutkörperchen, den T-Zellen, Substanzen oder Erreger, die ihm gefährlich werden können, bekämpfen. Bei Allergikern werden jedoch auch harmlose Blütenpollen, Tierhaare oder bestimmte Nahrungsmittel vom Immunsystem bekämpft - ganz so, als wären es gefährliche Krankheitskeime. Das führt dann zu den typischen Symptomen. Zu den häufigsten Allergenen gehören neben Blütenpollen auch Nahrungsmittel wie Kuhmilch, Hühnereiweiß, Tierhaare, Medikamente und bestimmte Metalle wie zum Beispiel Nickel. Im Laufe der Zeit kann es auch zu Kreuzallergien kommen. Allergiker, die vorher auf Birkenpollen mit Husten und einer verstopften Nase reagiert haben, können auch gewisse Obstsorten nicht mehr riechen. So wie Lisa Oehlzand - sie ist auf Birkenpollen allergisch. Dieses Allergen kommt auch in Steinobst vor, weswegen die zweifache Mutter auch auf Marillen und Äpfel besonders empfindlich ist.

Gestaltung: Steffi Hawlik.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at