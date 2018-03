INTEXSOL stellt weltweit einzigartige 3D-Fitnessmatte SpaceMat® und das neuartige PILATES Bodymotion Matwork-Training vor

Köln (ots) - INTEXSOL, der Spezialist für innovative Hightech Funktions-Textilprodukte aus 3D-Abstandsgewirke, stellte heute im Rahmen der Internationalen Leitmesse für Fitness- und Wellness (FIBO) in Köln, seine neue 3D-Fitnessmatte SpaceMat® 1.5 XW und das neuartige Pilates-Matwork-Training vor. Gemeinsam mit PILATES BODYMOTION, Deutschlands Ausbildungsinstitut Nr.1 für Pilates, wurde das spezielle Matwork-Training entwickelt. Das Besondere: Die SpaceMat® ist Matte und Kleingerät in einem. Die DVD "SpaceMat® PILATES Matwork Variationen" bietet dem Nutzer eine Vielfalt neuer und herausfordernder Pilates-Übungen. Durch das innovative Textilmaterial unterscheidet sich die SpaceMat® von herkömmlichen Schaumstoffmatten. Sie ist besonders hygienisch, komfortabel und langlebig. Während der Messe ist das Bundle (SpaceMat® 1.5 XW und Trainings-DVD) als FIBO-Special zum Sonderpreis von 179,80 Euro erhältlich.

Mit der 3D-Fitnessmatte SpaceMat® 1.5 XW wird jeder harte Untergrund zum ergonomisch gesunden Trainingsboden, ideal für Gymnastik, Fitnesstraining sowie Physiotherapie. Tausende Mikrofäden passen sich dem Körper perfekt an, richten sich bei der kleinsten Gewichtsverlagerung blitzschnell wieder auf und sorgen für eine punktgenaue Druckentlastung in jeder Übungsposition. Das Training ist dadurch komfortabler. Die Sehnen und Gelenke werden optimal geschont und zugleich die Durchblutung verbessert.

Klimafunktion mit 3D-AirMesh

Die SpaceMat® atmet. Durch das hoch atmungsaktive 3D-Material zwischen Körper und Boden kann die Luft ungehindert zirkulieren. So wird bei Belastung die feuchtwarme Luft heraus gepumpt und bei Entlastung die frische Luft angesaugt. Dieser Ventilationseffekt reduziert die Schweißbildung und sorgt für ein besonders angenehmes Trainingsklima. Die SpaceMat® ist pflegeleicht bei 40 °C in der Maschine waschbar. Voll gepackt mit vielen weiteren Innovationen eröffnet insbesondere die spezielle Matten-Falt-Technik dem Nutzer eine neue Vielfalt an Trainingsmöglichkeiten.

Qualität "Made in Germany"

Umfassende Qualitätsprüfungen stellen sicher, dass jede INTEXSOL-Innovation, die das Haus verlässt, in einem makellosen Zustand ist - eben 100 Prozent "Made in Germany". Für jedes Produkt gibt INTEXSOL eine fünfjährige Qualitätsgarantie.

Das stetig wachsende Produktsortiment ist aktuell über den gehobenen Versand- und Fachhandel und ab Mai im Webshop auf www.intexsol.de erhältlich. Noch bis zum 14. April haben Messebesucher die Möglichkeit, die neue SpaceMat® und das Trainingsprogramm auf dem Messegelände in Köln, Halle 8, Stand C04 kennen zu lernen, selbst auszuprobieren und sich von der Qualität des "Made in Germany" produzierten Originals zu überzeugen.

INTEXSOL GmbH - Die INTEXSOL (INnovative TEXtile SOLutions) GmbH wurde 2009 in Chemnitz gegründet. Der Erfinder Tino Dörfel entwickelte zunächst die einzigartige 3D Fitnessmatte SpaceMat®. Heute produziert und vertreibt die INTEXSOL GmbH vom Standort Sachsen, Hightech-Funktions-Textilpodukte aus 3D-AirMesh an internationale Markenartikelhersteller aus dem Lifestyle- und Sportbereich. Zudem entwickelt das Unternehmen pflegeleichte und besonders langlebige Produkte für die Freizeit- und Gesundheitsbranche, die auf einzigartige Weise Funktionalität und Qualität mit Design verbinden. Weitere Infos: www.intexsol.de

