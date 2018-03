FP-Lindebauer: Container für Schüler gerade recht?

Geht's noch unbequemer? Klassenalltag im Container

Wien (OTS) - Den Schulunterricht in einem Container verbringen, sich oftmals mit gerade einmal 1,5 Quadratmeter Platz begnügen, im Sommer schwitzen und im Winter frieren. Das ist für zahlreiche Wiener Schüler kein schlechter Traum, sondern traurige Realität. Will man Schulqualität und Bildungsniveau ernsthaft steigern, so kann man mit solchen Zuständen nicht zufrieden sein, hält der der Landesobmann des RFJ Wien Franz Lindenbauer fest.

Die bestehenden Containerklassen waren ursprünglich als Provisorium gedacht und wurden von der SPÖ stillschweigend zur Dauereinrichtung umfunktioniert. Hat ein Kind Pech, so kann es durchaus passieren, dass es die gesamte Schullaufbahn in Containern verbringt. Hier von einem Provisorium zu sprechen, kann wohl nur ein blöden Scherz sein.

Neue Schulstandorte und Bauprojekte anzukündigen ist ja schön und gut, zeigt aber einmal mehr, dass die Wiener SPÖ in der Vergangenheit geschlafen hat. Doch der rote Winterschlaf dauert an - kein Wunder -denn in SPÖ-Prunkbüros schläft es sich sehr gut. Um die Situation der Wiener Schüler nachvollziehen zu können empfiehlt Lindenbauer den handelnden Personen, ihre Büros ebenfalls in Container zu verlegen, nur als Provisorium natürlich.

Der RFJ-Wien fordert erneut eine angenehme Lernumgebung für Wiens Schüler und ein Ende der Kurzsichtigkeit im Schulsystem. Statt der bei der SPÖ seit Jahrzehnten andauernden "Loch auf, Loch zu" Taktik braucht es endlich Taten mit Weitsichtigkeit, schließt Lindenbauer. (Schluss)otni

