Medienqualität im Reality Check: ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz präsentiert 5. "Public-Value-Bericht"

Wien (OTS) - "Wo bleibt der Aufstand?" lautet eine der Schlagzeilen zum Thema "Medien und Demokratie" im neuen "Public-Value-Bericht", den ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz am Dienstag, dem 9. April 2013, präsentierte. Mit dem Bericht, in dem sowohl Programmverantwortliche des ORF, als auch die nationale wie internationale Fachwelt zu Wort kommen, dokumentiert der ORF jährlich den Leistungsumfang und die Qualität seiner Programme und Aktivitäten in allen Unternehmens-bereichen. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in seinem Vorwort: "Wer Qualität behauptet, muss auch den Beweis dafür antreten. Dafür sind authentische Einblicke in die Programmproduktion und seriöse Information erforderlich. Eben das soll der vorliegende Bericht bieten: Medienqualität im Reality Check". Der Bericht ist ab sofort unter http://zukunft.ORF.at online abrufbar und kann unter zukunft @ orf.at bestellt werden solange der Vorrat reicht.

Ein besonderer Schwerpunkt im aktuellen Bericht, der diesmal im Format und mit dem Anspruch einer Qualitätszeitung erscheint, liegt auf dem europäischen Horizont der öffentlich-rechtlichen Medien. Klaus Unterberger, Leiter des ORF-Public-Value-Kompetenzzentrums, in seinem Beitrag: "Über viele Jahre hinweg hatte der gebührenfinanzierte Rundfunk eine dominierende Rolle in Europa. Wer die Medienlandschaft analysiert, sieht: Die Kräfteverhältnisse haben sich europaweit und auch in Österreich grundlegend geändert. Der ORF konkurriert heute nicht mehr mit kleinen, unterfinanzierten österreichischen Privatsendern, sondern mit den größten und mächtigsten Medienkonzernen Europas". Im Bericht analysieren Univ. Prof. Katherine Sarikakis von der Universität Wien und Esther Kamber von der Universität Zürich die aktuellen Herausforderungen der öffentlich-rechtlichen Medien. Hans Laroes von der European Broadcasting Union (EBU) stellt die neue europaweit geltende Charta "Empowering Society" vor und Roberto Suarez-Candel vom Hans-Bredow-Institut der Universität Hamburg untersucht, was "Public Service" mit "Public Value" und Bürgernähe zu tun hat.

Auch widmet sich der ORF-Public-Value-Bericht in diesem Jahr der Frage, welche Bedeutung die Medien in Zeiten sozialer Krisen und Spannungen haben. Dazu analysieren etwa Wissenschafterinnen und Wissenschafter der Universitäten Antwerpen, Oxford, Zürich und Wien, warum Qualitätsjournalismus bedroht ist, während gleichzeitig Boulevardmedien boomen, oder untersucht Florian Oberhuber von SORA die Beziehung zwischen Medienqualität und Demokratiequalität.

Weitere Beiträge dazu:

Hanno Settele (TV-Information) widmet sich der Frage, warum wir in Zeiten des Internets noch Korrespondentinnen und Korrespondenten brauchen.

Gerald Heidegger (orf.at) erklärt, was seriöser Online-Journalismus damit zu tun hat.

Univ. Prof. Ulrich Brand fragt, welche Art Medien eine "nachhaltige Öffentlichkeit" benötigt.

Claudia Dannhauser (TV-Information), kommentiert die "Republik im Reinigungsprozess" und beschreibt, wie ORF-Journalistinnen und Journalisten die Korruptionsskandale der vergangenen Monate aufgearbeitet haben.

Brigitte Stackl-Fuchs (Ö1) wirft einen Blick auf das krisengeschüttelte Europa.

Franz Manola (Plattform-Management) stellt die Frage: "Wie klug ist SMART TV?"

Zahlreiche ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter beschreiben, mit welchem persönlichen Verständnis sie dazu beitragen, dass der ORF seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllt: so kommentiert Heinrich Mis, verantwortlich für die Abteilung Fernsehfilm, den neuen österreichischen Heimatfilm, klärt Andrea Bogad-Radatz, Verantwortliche für Filme und Serien, was Hollywood-Blockbuster mit dem ORF zu tun haben, oder hinterfragen Martin Blumenau von FM4, Sharon Nuni von der TV-Kulturredaktion und Barbara Rett von ORF III den Kulturbegriff.

Weitere Beispiele:

Tom Matzek (TV, Wissenschaft) zeichnet 25 Jahre "Universum" nach. Meinhard Mühlmann (Ö3) blickt hinter die Kulissen der Initiative "Team Österreich".

Marijan Velik (vodja slovenskih sporedov) o javno-pravno mnogolikosti.

Autor und Regisseur David Schalko widmet sich "Kleingeist, Größenwahn und der Verrohung der Sitten".

Klaus Unterberger analysiert den europäischen Medienmarkt.

Nadja Hahn (Ö1) fragt: "Was bringt uns Twitter?"

Übersichtsgraphiken zu den Informationsleistungen des ORF sowie umfangreiche Zahlen, Daten und Fakten dokumentieren Quantität und Qualität der ORF-Medien in TV, Radio und Online. "Unsere Aufgabe ist es, den Gebührenzahler/innen darzulegen, welchen Wert und Nutzen die Programme des ORF für sie erbringen", so der verantwortliche Redakteur des Berichtes, Konrad Mitschka vom Public-Value-Kompetenzzentrum des ORF: "Das stellt die Frage nach der originären, gemeinwohlorientierten Medienqualität des ORF und seiner Leistungen für Mediennutzer/innen und die Gesellschaft."

