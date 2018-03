"Kurz, aber gut" - Minister Töchterle eröffnete 15. Internationales Filmfestival der Filmakademie Wien

"Billy Wilder Award" an Veit Heiduschka - Minister unterstrich Wertschätzung für großes Engagement der Studierenden und jungen Filmschaffenden

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle eröffnete gestern Abend das 15. Internationale Filmfestival der Filmakademie Wien, zu dem junge Filmschaffende im Wiener Gartenbaukino unter anderem Institutsvorstand o. Univ.Prof. Peter Patzak und Sektionsleiterin Dr. Elisabeth Freismuth, Präsidentin der Freunde der Filmakademie Wien, begrüßen konnten. Mit dem "Billy-Wilder-Award" wurde Filmproduzent Dr. Veit Heiduschka ausgezeichnet. Töchterle nahm das Motto des Festivals "Kurz, aber gut" zum Anlass, um eine Parallele zwischen dem Kurzfilm und analogen Textsorten zu ziehen und strich heraus, "dass diese Kurzformen nicht einfach Reduktionen sind, sondern eigenen Gattungsgesetzen gehorchen".

An der Filmakademie der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bekommen junge Filmschaffende eine hervorragende Ausbildung, die von sehr engagierten und exzellenten Lehrenden, darunter Oscar-Preisträger Michael Haneke, getragen wird. In seiner kurzen Begrüßung unterstrich der Minister auch seine Wertschätzung für das große Engagement der Studierenden und jungen Filmschaffenden, die in Eigenregie dieses Festival organisiert hatten. In den fünf Tagen des Filmfestivals werden insgesamt 96 Filme aus aller Welt gezeigt.

