Refugee Camp Vienna: Protest vor Schubhaftzentrum Rossauerlände gegen Charter-Sammelabschiebung von Wien nach Nigeria

Heute, den 11. April 2013, findet um 18 Uhr eine Protestkundgebung statt.

Wien (OTS) - Am Freitag, 12. April 2013, startet in den frühen Morgenstunden vom

Flughafen Wien ein EU-Abschiebe-Sammelcharterflug nach Nigeria. Für den Vorabend ab 18 Uhr rufen AktivistInnen der Flüchtlingsprotestbewegung in Solidarität mit den Betroffenen auf zu einer Protestaktion vor dem Polizeianhaltezentrum (PAZ) Rossauerlände, von dem aus die inhaftierten NigerianerInnen nach Schwechat verbracht werden sollen. Ziel des Protests ist es, die Sammelabschiebung nach Nigeria sowie zukünftige Massenabschiebungen zu stoppen.

Die Polizei hatte bereits seit über einer Woche in afrikanischen Geschäften und Lokalen sowie an U-Bahnstationen im großen Stil Razzien und Personenkontrollen durchgeführt. Zahlreiche NigerianerInnen wurden mit dem Ziel, sie mit dem Charterflug am 12.4. nach Nigeria abzuschieben, festgenommen. Vor dem Hintergrund der häufigen Praxis sogenannter Blitzidentifizierungen ist davon auszugehen, dass sich unter den Festgenommenen möglicher Weise auch Angehörige anderer afrikanischer Staaten befinden. Dazu der nigerianische Flüchtling und Menschenrechtsaktivist Erin Clifford:

"Solche Polizeiaktionen dienen dazu, Menschen bestimmter Herkunft aus unserer Gesellschaft auszuschließen. Wir dürfen nicht die Hände in den Schoß legen und solche skandalösen Praktiken geschehen lassen."

Rückübernahmeabkommen Österreich-Nigeria - Geschäft mit Abschiebung von Flüchtlingen

Die Verhaftungs- und Abschiebeaktion ist direktes Resultat des 2012 bei einem Staatsbesuch von Außenminister Spindelegger in Nigeria unterzeichneten Rückübernahmeabkommens zwischen Österreich und Nigeria.

Dieses Abkommen wurde gemeinsam mit einem Handelsabkommen und Verhandlungen über Investitionen österreichischer Firmen in Nigeria auf den Weg gebracht und steht für Verzahnung von Flüchtlingsabwehr und wirtschaftlichen Profitinteressen. Dazu Erin Clifford: "Gegen nigerianische Flüchtlinge wird mit rassistischen, diffamierenden und kriminalisierenden Zuschreibungen gehetzt - dabei sind es der österreichische und der nigerianische Staat, die auf Kosten von Flüchtlingen skrupellose Geschäfte betreiben. Spindeleggers unsägliches "Rückübernahmeabkommen" muss umgehend aufgehoben werden!"

Nigeria: Bedrohung durch Terror und staatliche Gewalt

Erhema Nyherovwo, Obmann der Nigerdeltainitiative Österreich, übt scharfe Kritik an der geplanten Sammelabschiebung und räumt auf mit dem Mythos der angeblich sicheren Rückkehr nach Nigeria: "Die Menschen in Nigeria sind schweren Gefahren ausgesetzt, sowohl durch die Boko Haram Terrorgruppe als auch durch staatliche Organe. Boko Haram hat bereits mehrere Serien von Bombenanschlägen gegen unschuldige BürgerInnen im Norden, aber auch im Süden, von Nigeria verübt. Erst kürzlich wurden zahlreiche Menschen bei einem Anschlag auf ein UN-Büro getötet oder schwer verletzt. Außerdem stehen in der Nigerdeltaregion verschiedene Widerstandsgruppen im Konflikt mit der Bundesregierung und den multinationalen Ölkonzernen, wie Shell, Chevron, Eni und Exxonmobile. Das Nigerdelta beherbergt riesige Reichtümer an Erdöl und Erdgas, während die Menschen in Armut leben und unter der schweren und tödlichen Umweltverschmutzung durch die Ölkonzerne leiden. Nigeria gilt als einer der korruptesten Staaten der Welt und niemand weiß sicher, was mit den Abgeschobenen passiert, wenn sie dort ankommen. Ihnen drohen harte

Gefängnisstrafe und sonstige unmenschliche Behandlung."

Flughafen Wien: Drehscheibe für FRONTEX-Sammelcharterabschiebungen Der Abschiebe-Charterflug von Wien nach Nigeria ist Teil der von der EU-Grenschutzagentur FRONTEX organisierten international koordinierten Charter-Sammelabschiebungen. Der Flughafen Wien hat sich mittlerweile zur zentralen Drehscheibe für FRONTEX-Sammelcharter nach Nigeria entwickelt. 2012 wurden 5 von insgesamt 9 FRONTEX-Flügen nach Nigeria über Österreich abgewickelt.

In einem Protestschreiben an das österreichische Innenministerium heißt es: "Diese Praxis der Charter-Abschiebungen ist brutal, peinlich und respektlos und zeugt einmal mehr von dem fremdenfeindlichen Klima, das in unserem Land herrscht. Aus diesem Grund fordere ich einen sofortigen Kooperations-Stopp mit Frontex -einer EU-Agentur, deren Operationen sich häufig in rechtlichen Graubereichen bewegen und nicht nur einmal gegen das Refoulement-Verbot verstoßen und das Asylrecht ausgehöhlt haben. Ich fordere Sie auf, die Charter-Abschiebung, welche am Freitag den 12.April von Wien nach Nigeria stattfinden soll, abzusagen (...)."

Für weitere Rückfragen und Interviews stehen wir während der Protestaktion gerne zur Verfügung.

