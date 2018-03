Aviso 15.4; 10 Uhr: Fototermin Defibrillatoren für den Bürgerdienst

Wien (OTS) - Für einen akuten Notfall wie Herzstillstand ist der Mobile Bürgerdienst als ErsthelferIn gut gerüstet. Die komplette Fahrzeugflotte des Mobilen Bürgerdienstes wird mit den Leben rettenden Geräten ausgestattet. Stadtrat Christian Oxonitsch wird die Defibrillatoren persönlich an den Mobilen Bürgerdienst übergeben. Damit werden die Defibrillatoren, die auch in jedem Amtshaus der Stadt Wien vorhanden sind, mit dem Bürgerdienst mobil. Die Defibrillatoren in den Bürgerdienstfahrzeugen sind tagtäglich Wien weit und auch bei einer Vielzahl von Veranstaltungen im Einsatz.

Bitte merken Sie vor:

Fototermin "Defibrillatoren für die Bürgerdienst-Fahrzeugflotte" mit Stadtrat Christian Oxonitsch

Ing. Peter Kozel, Leiter des Bürgerdienstes (MA 55)

Zeit: Montag, 15. April 2013 , 10.00 Uhr

Ort: Rathausplatz

