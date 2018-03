Landgut Wien Cobenzl: Nachwuchs im Kuhstall, Brotbacken und Schafscheren

Termine im April: Jungtiere bestaunen, Brotbacken und Schafscheren

Wien (OTS) - Pünktlich zum lang ersehnten Frühlingswetter haben zwei kleine Fleckvieh-Kälbchen ihr neues Zuhause am Landgut Wien Cobenzl bezogen. Die beiden gebürtigen Waldviertlerinnen Maya und Rose - drei und fünf Monate alt - sind besonders zutraulich. Neugierig und handzahm zeigen sich auch die sechs jungen Kaninchen, die derzeit am liebsten ihr Freigehege erkunden.

Jeden Samstag im April: Backstube am Bauernhof

Nichts schmeckt besser als ein ofenfrisches Weckerl - noch dazu, wenn man es selbst geformt und bestreut hat! Am Landgut Wien Cobenzl können sich die kleinen Besucher als Bäckerinnen und Bäcker erproben. Danach gibt es eine Führung durch die Ställe - ausgiebiges Füttern und Streicheln der Tiere steht am Programm.

o Termine: 13., 20., 27. April 2013; jeweils von 14:30 bis 15:45 Uhr o Kosten: Euro 7,- (Eintritt ins Landgut inkludiert); Anmeldung erforderlich!

Frisörtermin im Schafstall

Am Sonntag, 28. April 2013 findet am Landgut Wien Cobenzl das alljährliche Schafscheren statt. Beginn der Vorführung ist um 15 Uhr - eine tolle Möglichkeit, dieses Handwerk zu erleben. Schafe werden meist zwei Mal im Jahr geschoren - im Frühling, wenn die Weidesaison beginnt und im Herbst, bevor die Tiere in den Stall kommen.

Die Vorführung ist gratis; Eintritt ins Landgut ist erforderlich.

o Landgut Wien Cobenzl

o Am Cobenzl 96a, 1190 Wien

o Öffentliche Anfahrt: Bus 38A ab U4 Heiligenstadt; Haltestelle Parkplatz Cobenzl

o Alle Infos zu Preisen, Terminen und Anmeldung:

o www.landgutcobenzl.at

o Tel.: 01/32 89 404-20

