WK Wien-Wahl: 14 Fachgruppen wählen im Juni

Wien (OTS) - Nach der vom Verfassungsgerichtshof teilweisen Aufhebung der Wirtschaftskammer Wien-Wahl vom Jahr 2010 wird in 14 von insgesamt 105 Fachorganisationen die Urwahl der Ausschüsse wiederholt. Die für die Wahlausschreibung und -abwicklung zuständige Hauptwahlkommission hat als Wahltage den 12. und 13. Juni 2013 beschlossen. Weitere Informationen werden in der offiziellen Wahlkundmachung in der nächsten Ausgabe der Wiener Wirtschaft beigelegt und sind am Freitag, den 12. April auch im Internet unter www.wko.at/wien/wahl abrufbar.

