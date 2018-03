ASFINAG: Sperre der A 2 in Niederösterreich: Bergungs- und Sicherungsarbeiten haben begonnen

Wien (OTS) - Die Sperre der A 2 Süd Autobahn in Richtung Süden ab Wr. Neudorf ist nach wie vor aktiv. Derzeit laufen die Lkw-Bergung und die Sicherungsarbeiten am Überkopfanzeiger. Die Feuerwehr führt die Bergung des Lkws und des Containers durch und die zuständige ASFINAG Autobahnmeisterei Oeynhausen sichert den beschädigten Überkopfanzeiger und entfernt die losen Blechteile. Zeitgleich laufen die Prüfungen am beschädigten Anzeiger. Spezialisten der ASFINAG bewerten dabei den Beschädigungsgrad und leiten gegebenenfalls alle notwendigen weiteren Schritte ein. Aufgrund der Ableitung des Verkehrs von der vierspurgien A 2 bei Wr. Neudorf ist derzeit ein Rückstau von rd. acht Kilometer gegeben. Die Sperre bleibt bis auf Weiteres aufrecht.

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Vucsina-Valla

Marketing und Kommunikation

Pressesprecherin Wien, Niederösterreich, Burgenland



AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-

FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Rotenturmstraße 5-9

A-1010 Wien

TEL +43 (0) 50108-17825

FAX +43 (0) 50108-17825

MOBIL +43 (0) 664 60108-17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at