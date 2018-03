Synexus feiert 21. Geburtstag mit einer Auftragsreichweite von mehr als 100 Mio. USD

Manchester, England (ots/PRNewswire) - Seit dem Start vor 21 Jahren ist Synexus von einem kleinen Krankenhaus neben der Chirurgieabteilung des Gründers Dr. Smith zum grössten internationalen Unternehmen entwickelt, das sich mit der Rekrutierung von Patienten und der Durchführung klinischer Prüfungen in seinen 25 Krankenhäusern in Europa und Afrika beschäftigt.

Dr. Christophe Berthoux, CEO von Synexus, sagte: "Wir hatten ein ein ausgezeichnetes Jahr 2012 und gehen davon aus, dass 2013 noch besser wird. Unsere Auftragsreichweite liegt derzeit bei mehr als 100 Mio. USD und wächst nach wie vor. Die beiden letzten Jahre waren für uns eine Zeit dramatischer und positiver Veränderungen. Damit wir die wachsende Nachfrage befriedigen können, haben wir unser Managementteam verstärkt und konzentrieren uns auf Therapiebereiche, in denen wir die meisten positiven Beiträge leisten können:

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen (Diabetes und Fettsucht), Erkrankungen des Skeletts und der Atemwege sowie des Zentralnervensystems (Demenz und Schmerzen)."

Im Rahmen dieser Umstrukturierung entstand ein neues globales Managementteam, das an die Geschäftsleitung berichtet und für Personal, IT und Patientenrekrutierung verantwortlich ist. Dies führte zu beträchtlichen Verbesserungen bei der Patientenrekrutierung: Mehr als 95 % der Studien erreichen bzw. überschreiten ihre Ziele.

Darüber hinaus hat Synexus eine regionale Struktur mit Geschäftsführern implementiert, die für das Tagesgeschäft, die Leitung ihrer Standorte sowie für Unternehmensleistung und -profitabilität verantwortlich sind.

Alle Geschäftsführer dieser Regionen berichten an COO Jane Restorick. Sie trägt die Gesamtverantwortung für Datenqualität, Patientenversorgung und die Einhaltung klinischer Best Practices in alle Synexus-Krankenhäusern.

Dr. Berthoux erläutert den Erfolg des Synexus-Modells: "Unser Modell wurde sehr gut angenommen, denn unsere Kunden in der Pharmazie und die CROs müssen die drängende Forderung nach rascherer und preiswerterer Markteinführung von Arzneimitteln unbedingt erfüllen."

Synexus hat bewiesen, dass klinische Studien mit seinen eigenen Zentren beschleunigt werden, weniger Kosten verursachen und Tausende von Patienten zur Verfügung gestellt werden können. Das Unternehmen hat die Art der Durchführung von Spätphasen klinischer Studien revolutioniert. Früher rekrutierten einzelne Ärzte maximal vier Patienten aus opportunistischen Beweggründen. Da an klinischen Studien Tausende Patienten beteiligt sind, war dies extrem teuer und absolut unpraktisch.

Dr. Berthoux fasst zusammen: "Unser enormer Fortschritt ist unmittelbar auf die Implementierung einer professionellen Struktur zurückzuführen, die qualitativ hochwertige Daten und Patienten liefert. Es war Teamarbeit; sie wurde aktiv von Lyceum Capital unterstützt, unserem wichtigsten Aktionär. Wir erwarten eine Zeit nachhaltigen Wachstums."

WEITERE INFORMATIONEN: Simon Vane Percy Tel.: +44-(0)1737-821-890/+44(0)7710-005910, E-Mail-Adresse: simon @ vanepercy.com [simon @ vanepercy.com]