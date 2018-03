DataCash führt globale Betrugs- und Risikomanagement-Lösung der nächsten Generation ein

London (ots/PRNewswire) - Händler sollen von globaler Betrugslösung profitieren, indem sie die erste Technologie ihrer Art einsetzen, um durch Betrug entstehende Kosten zu verringern und mehr authentische Aufträge abzuwickeln

DataCash, ein MasterCard-Unternehmen und weltweiter Anbieter von Zahlungsabwicklungskonzepten, kündigte heute die Einführung von GateKeeper:2.0 an. GateKeeper:2.0, das auf Online-Händler und anwerbende Banken aus der White-Label-Perspektive zugeschnitten ist, bietet fortschrittliche Technologien und Innovationen für eine lückenlose Betrugsüberwachung, -erkennung und -prävention.

Händler, die sich für diese Lösung entscheiden, können Betrug und Risiken aufdecken und vor allem ehrliche Kunden ganz genau erkennen, und zwar ungeachtet des Bereichs oder des geografischen Marktes, aus denen die Transaktion stammt.

Dies stellt sicher, dass Händler die direkten Auswirkungen von Betrug mindern und das allgemeine Einkaufserlebnis ihrer legitimen Kunden optimieren können und so den grösstmöglichen Vorteil aus Wachstumschancen ziehen können, die eine geografische Expansion und Multi-Channel-Commerce mit sich bringen.

Mit GateKeeper:2.0 können Händler:

die durch Betrug entstehenden Kosten reduzieren mit einer durchschnittlichen Rückbelastungsquote von unter 0,1 %

ihre Internet-Verkaufserlöse erhöhen - in einer Fallstudie konnte ein Händler seine Absätze in einem Zeitraum von vier Jahren um bis zu 54 % erhöhen, während die Betrugsrate bei Internetverkäufen um 88 % reduziert werden konnte

ihre Effizienz erhöhen - durch die Verringerung der Anzahl der Transaktionen, die an manuelle Überprüfungen weitergegeben werden müssen und die effizientere Überprüfung der verringerten Anzahl von Transaktionen

ihre Transparenz und Kontrolle verbessern, indem alle Transaktionen, ungeachtet ihrer Währung, Standort und Zahlungsart, durch eine einzige Lösung abgewickelt und verwaltet werden.

GateKeeper:2.0 basiert auf der bestehenden GateKeeper-Plattform von DataCash, die vor dem Hintergrund von über 14 Jahren Erfahrung im Bereich globales Betrugs- und Risikomanagement in risikoreichen Geschäftsbereichen entwickelt wurde. GateKeeper überprüft derzeit monatlich über 30 Millionen Transaktionen von 30.000 Händlern in 180 Ländern weltweit. Hierzu gehört auch ein Händler der Fallstudie, der seine Absätze dank des intelligenten Betrugsmanagements von GateKeeper von 560 Millionen Euro auf 860 Millionen Euro erhöhen konnte. Im anhaltenden Kampf gegen den sich immer weiterentwickelnden Betrug werden diese Entwicklungen sicherstellen, dass GateKeeper auch weiterhin präzise feststellen kann, ob eine Transaktion auf Betrug beruht oder nicht.

"GateKeeper:2.0 wurde in Zusammenarbeit mit MasterCard entwickelt, um das Betrugs- und Risikomanagement für Händler von Grund auf zu revolutionieren", so Ajay Bhalla, Präsident von DataCash. "Die Zahlungslandschaft entwickelt sich derzeit rasant und bietet Händlern immer mehr globale Wachstumsmöglichkeiten. Bei GateKeeper:2.0 handelt es sich um eine universale Lösung, die es ihnen erlaubt, ihren Vorteil daraus zu ziehen, ohne ihren guten Ruf und ihre Absätze zu gefährden."

Über DataCash

DataCash Group Ltd (Teil von MasterCard Incorporated) wurde 1996 gegründet. Das Unternehmen bietet Händlern und Banken internationale Multi-Channel-Zahlungsbearbeitungssysteme und moderne Lösungen zur Vorbeugung von Betrug und Risikomanagement an. Als globaler Partner einiger der international bekanntesten Marken aus den Bereichen Spiele, Reisen, Einzelhandel und Finanzen kombiniert DataCash kluges Denken und eine Komplettlösung, um seinen Kunden dabei zu helfen, die mit der Zahlungsbearbeitung verbundene Komplexität sowie die Kosten zu überwinden. Mit der modernen Technologie von DataCash können Kunden Zahlungen in über 177 Währungen von über 45 Marken in E-Commerce-, M-Commerce-Kanälen und aus Kanälen für Karteninhaber akzeptieren und abwickeln - und zwar mit der Sicherheit und der Zuverlässigkeit von Tools, die für die anspruchsvollen und immer grösser werdenden Geschäftsbedürfnisse massgeschneidert sind. DataCash-Kunden schützen ihre Marke und ihren Ruf, verbessern die Endnutzer-Erfahrung und machen die neuen internationalen Marktmöglichkeiten zu Kapital.

