Leckerer Energiekick für den Wien Marathon: Gourmet-Bananen von SanLucar

Wien/Valencia (ots) - Wenn 40.000 Läuferinnen und Läufer kommenden Sonntag beim Vienna City Marathon starten, sind Ausdauer, Kraft und Energie gefordert. Damit die Sportler bis zum letzten Kilometer der Strecke durchhalten und gesund ins Ziel einlaufen, versorgt SanLucar alle Teilnehmer mit einem lecker-fruchtigen Energiekick: den SanLucar Gourmet Bananen aus Ecuador.

Die Gourmet-Bananen von SanLucar liefern den Sportlern die notwendige Energie für den Lauf und sind besonders geschmackvoll. Mit viel Sorgfalt und Leidenschaft werden sie das ganze Jahr über in Ecuador geerntet. "Wir von SanLucar freuen uns, die größte Sportveranstaltung Österreichs zu unterstützen. SanLucar "Leidenschaft die man schmeckt" auch treffend für den Marathon, wo der Athlet mit "Leidenschaft läuft", erklärt Alexander Thaller, Geschäftsführer von SanLucar Österreich.

Mit der gleichen Leidenschaft, mit der die Teilnehmer des Marathons antreten, bringt SanLucar den besten Geschmack aus den Gärten der Welt nach Österreich. Für den 30. Vienna City Marathon stellt SanLucar 11,4 Tonnen Bananen und sechs Tonnen österreichische Äpfel zur Verfügung.

Ebenso wichtig wie der beste Geschmack sind bei SanLucar das natürliche Gleichgewicht der Natur und der verantwortungsbewusste Umgang mit allen Partnern des Unternehmens. So setzt SanLucar stets auf langfristige Partnerschaften und unterstützt deshalb den Wien Marathon bereits zum zweiten Mal. Auch die laufbegeisterten SanLucar Mitarbeiter freut das sehr, denn sie gehen mit einer eigenen Staffel an den Start. Im Zieleinlauf am Heldenplatz bekommt am Ende jeder Marathon Teilnehmer ein SanLucar Sackerl zur Belohnung überreicht.

Über SanLucar

Die Marke SanLucar bietet Obst und Gemüse mit bestem Geschmack. Mit einem Angebot von derzeit rund 90 leckeren Obst- und Gemüsesorten aus mehr als 35 Ländern ist SanLucar die Marke mit dem breitesten Sortiment im Handel.

Weltweit arbeiten mehr als 2.000 Mitarbeiter mit viel Leidenschaft und Sorgfalt daran, den Menschen hierzulande geschmackvolles und frisches Obst und Gemüse auf den Tisch zu bringen. Die Philosophie "Geschmack im Einklang mit Mensch und Natur" ist Grundlage für alles, was SanLucar unternimmt - von der Auswahl der richtigen Sorten und Anbauregionen und dem Anbau der Früchte auf dem Feld bis hin zu der Art und Weise, wie wir unsere Produkte im Handel präsentieren.

Die Marke SanLucar wird in Deutschland von Ettlingen (Karlsruhe) und in Österreich von Wien aus vertrieben. Der Hauptsitz des internationalen Markenunternehmens ist in Valencia (Spanien). Weitere Standorte gibt es in Italien, Frankreich, Portugal, der Türkei, Tunesien, Südafrika, Mittel- und Südamerika.

Weitere Informationen unter www.sanlucar.com

SanLucar. Aus Leidenschaft für den Geschmack.

