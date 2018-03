"Die Rosenheim-Cops" sind ab 11. April in ORF 2 wieder im Einsatz Start der neunten Staffel des Krimiserienhits

Wien (OTS) - Rosenheim ist wieder sicher, wenn Joseph Hannesschläger und Igor Jeftic am Donnerstag, dem 11. April 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 in die nunmehr neunte Staffel starten. Und da geben dem bayrischen Urgestein und seinem smarten Kollegen u. a. ein "Tod nach Dienstschluss", "Ein Schuss in der Nacht" und "Ein fast perfekter Plan" so manches Rätsel auf. "Eine Nacht mit Folgen" steht dem Ermittlerduo gleich zum Staffelauftakt bevor. An der Seite der Ermittler sind erneut Karin Thaler, Max Müller, Marisa Burger und Alexander Duda zu sehen.

Mehr zum Inhalt der ersten neuen Folge

"Eine Nacht mit Folgen" (Donnerstag, 11. April, 20.15 Uhr, ORF 2)

Alice Bauer (Heike Koslowski) macht früh am Morgen eine grausige Entdeckung. Ihr Mann, der windige Finanzmanager Benno Bauer, liegt erstochen in der Küche. Unter dem Verlust scheint die frischgebackene Witwe nicht allzu sehr zu leiden. Angeblich sind die Eheleute längst getrennte Wege gegangen. Auch seine Affären scheint sie still toleriert zu haben. Als herauskommt, dass Benno im Begriff war, sein Vermögen seiner aktuellen Geliebten zu überschreiben, gerät seine Angetraute dennoch unter Verdacht.

Mehr zu den Inhalten ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at