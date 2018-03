EANS-News: C-QUADRAT Investment AG / C-QUADRAT baut Führungsebene im Controlling aus (mit Bild)

Personal

Martin Gratz (43) und Felix Woldt (34)

übernehmen ab sofort bei C-QUADRAT neue Führungspositionen. Gratz wird zum Leiter Rechnungswesen und Beteiligungscontrolling berufen. Woldt zeichnet als Abteilungsleiter für das operative und strategische Controlling verantwortlich. Beide berichten direkt an C-QUADRAT Gründungs- und Vorstandsmitglied Alexander Schütz.

"Mit der zunehmenden Internationalisierung unseres Unternehmens und wachstumsbedingter Umstrukturierungen, wachsen auch die Anforderungen an unser Controlling. Mit Martin Gratz und Felix Woldt betrauen wir zwei erfahrene Mitarbeiter mit der Leitung dieses strategisch wichtigen Bereichs", sagt Alexander Schütz.

Martin Gratz ist bereits seit April 2008 als Controller bei C-QUADRAT. Nach seinem Studium an der FH Wiener Neustadt war er unter anderem für Ernst&Young und GlaxoSmithKline tätig. Als Leiter Rechnungswesen und Beteiligungscontrolling ist er unter anderem für die Integration der C-QUADRAT Töchter, Reporting, Budgetierung und den Konzernabschluss verantwortlich.

Felix Woldt studierte Betriebswirtschaftslehre in Luzern und absolvierte 2010 eine Ausbildung zum International Certified Controller (ICC). Bis 2010 war er für das Controlling bei Marriot International in Zürich und Wien tätig. Er ist seit August 2010 bei C-QUADRAT und zeichnet in seiner neuen Funktion für das operative und strategische Controlling sowie den Bereich Provisionen verantwortlich.

C-QUADRAT ist ein Asset Manager, spezialisiert auf quantitative und diskretionäre Absolut- und Total Return-Strategien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und notiert seit 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. C-QUADRAT hat sich mit der Analyse von Investmentfonds und als innovativer Asset Manager einen Namen gemacht. Sowohl institutionelle Kunden als auch Privatanleger vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT. Mit Büros in Wien, London, Frankfurt und Genf sowie Vertriebsaktivitäten in 17 Ländern ist C-QUADRAT europaweit aktiv.

