Erwerb der QBE Makedonija abgeschlossen

Vienna Insurance Group Marktführer in Mazedonien

Wien (OTS) - Die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) ist mit dem Abschluss der Akquisition neuer Mehrheitseigentümer der QBE Makedonija. Der Konzern übernimmt im Zuge der Transaktion 92,9 Prozent der Stimmrechte an der mazedonischen Gesellschaft, die restlichen Anteile befinden sich in Streubesitz. Mit dem erfolgten Closing verfügt die Vienna Insurance Group über mehr als 20 Prozent Marktanteil und positioniert sich an der Spitze des Marktes.

Vertriebsstarke Top-Versicherung

Die QBE Makedonija verfügt über ein diversifiziertes Produktportfolio mit Fokus auf die Kfz- und Unfallversicherung sowie ein landesweites, starkes Vertriebsnetz. Mehr als 200 Mitarbeiter betreuen Kunden in 19 Filialen. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Gesellschaft Prämien in der Höhe von

rd. 11,2 Mio. Euro.

Vienna Insurance Group in Mazedonien

Die Vienna Insurance Group ist bereits seit dem Jahr 2007 in Mazedonien mit der Winner und der Winner Life aktiv. Im Jahr 2012 erzielte der Konzern in diesem Markt ein Prämienvolumen von

rd. 10,2 Mio. Euro.

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist der führende Versicherungsspezialist in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Rund 50 Gesellschaften in 24 Ländern bilden einen Konzern mit langer Tradition, starken Marken und hoher Kundennähe. Die VIG baut auf fast 190 Jahre Erfahrung im Versicherungsgeschäft. Mit rund 24.000 MitarbeiterInnen ist die Vienna Insurance Group klarer Marktführer in ihren Kernmärkten und damit hervorragend positioniert, die langfristigen Wachstumschancen einer Region mit 180 Millionen Menschen zu nutzen. Die börsennotierte Vienna Insurance Group ist das bestgeratete Unternehmen des Leitindex ATX der Wiener Börse; die Aktie notiert auch an der Prager Börse.

Die Presseaussendung finden Sie auch unter http://www.vig.com

