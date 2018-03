38 Schüler/innen wollen Sprachmaniacs 2013 werden

Die Landessieger beim größten österreichischen Fremdsprachenwettbewerb für AHS-Schüler stehen fest. Finale der WIFI-SPRACHMANIA am 12.4.2013 in der WKÖ in Wien

Wien (OTS/PWK207) - Bei der WIFI-SPRACHMANIA sind die AHS-Schüler/innen gefordert - im Dialog mit bekannten Persönlichkeiten - in ihrer jeweiligen Fremdsprache spontan zu agieren. Die Prominenten sind Radiolegende Paul Hollingdale (Englisch), Regisseur Eric Ginestet (Französisch), Bariton Marco Di Sapia (Italienisch), OKTO-Journalistin Ana María García Pena (Spanisch) und Russkaja-Sänger Georgij Makazaria (Russisch). Eine Fachjury kürt dann die besten Sprachentalente. Der größte heimische Fremdsprachenwettbewerb, der von zahlreichen Sponsoren (u.a. bm:ukk, British Council, Ambassade de France, Ambasciata d'Italia Vienna, Embajada de Espana, Botschaft der Russischen Föderation in Österreich und Sponsoren aus der Wirtschaft) unterstützt wird, findet bereits zum 19. Mal in Folge statt. Zum fünften Mal wird auch ein zusätzlicher Switch-Wettbewerb, in dem die besten Schüler/innen in einer Gesprächssituation flexibel zwischen zwei Fremdsprachen wechseln müssen, durchgeführt.

Die WIFI-SPRACHMANIA findet am 12. April 2013 von 11 bis 15 Uhr im Julius-Raab-Saal in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Wiedner Hauptstraße 63, in Wien statt.

Die 38 Kandidaten der WIFI-SPRACHMANIA 2013 im Überblick

Burgenland:

Englisch: Ines SCHEUMBAUER, BG/BRG Neusiedl am See

Französisch: Anna REUMANN, BG/BRG Mattersburg

Italienisch: Denisa DRINKOVA, BG/BRG Neusiedl am See

Spanisch: Andreas BANDAT, BG/BRG Mattersburg

Russisch: Christina SZIVATZ, BG/BRG/BORG Kurzwiese Eisenstadt

Kärnten:

Englisch: Alena SUSCHNIG, Europagymnasium Klagenfurt

Französisch: Anna KARNEL, BG/BRG Perau Villach

Italienisch: Valentina WIELTSCH, BG/BRG St. Martin Villach

Spanisch: Stephany SIGOTT, Europagymnasium Klagenfurt

Niederösterreich:

Englisch: Patrick MURSCHENHOFER, BG Mödling-Bachgasse

Französisch: Paul FISCHER, BG/BRG Tulln

Italienisch: Moritz JEDLICKA, BORG Wr. Neustadt

Spanisch: Dajana TOPIC, BG/BRG Purkersdorf

Russisch: Natalja STEPIEN, BG/BRG Mödling Franz Keim-Gasse

Oberösterreich:

Englisch und Französisch: Michael ZELLINGER, Akademisches Gymnasium Italienisch: Silvia BRUNTHALER, Europagymnasium Auhof Linz

Spanisch: Birgit WOJAK, BG/BRG Khevenhüllerstraße

Russisch: Hannah JESACHER, BG/BRG Steyr

Salzburg:

Englisch: Claudia SCHRÖDER, BG/BRG Zell am See

Französisch und Spanisch: SCHINEIS Julia, Akademisches Gymnasium Salzburg

Russisch: Adalbert CIZEK, BG/BRG Zell am See

Steiermark:

Englisch: Nikolas RAUNIGG, BG/BORG HIB Liebenau

Französisch: Daniel HOLLER, BG GIBS Graz

Italienisch: Christina RIEGLER, BG/BRG Kirchengasse Graz

Spanisch: Thiago EISENBERGER, BG GIBS

Russisch: Miriam EGGER, BG/BRG Stainach

Tirol:

Englisch: Marco FASOLT, BORG Innsbruck

Französisch: Lukas KROESEN, Akademisches Gymnasium Innsbruck Italienisch: Thomas BARUK, BG/BRG Kufstein

Spanisch: Johannes LACKNER, BG/BORG St. Johann/Tirol

Vorarlberg:

Englisch: Nihan Dide CELEM, BRG/BORG Schillerstraße Feldkirch Französisch und Spanisch: Sophia SCHLOSSER, BRG/BORG Schillerstraße Feldkirch

Italienisch: Chiara Teresa BEREUTER, BRG/BORG Schillerstraße Feldkirch

Wien:

Englisch: Marie Theres SAUER, GRG 4 Wiedner Gymnasium

Französisch: Mariano RIZZUTI, Gymnasium der Stiftung Theresianischen Akademie

Italienisch: Effrosyni ALTIPARMAKI, GRG 4 Wiedner Gymnasium Spanisch: Helena VELAJ, BRG Rosasgasse

Russisch: Adam BRZEZINSKI, GRG 4 Sir-Karl-Popper-Gymnasium

Eine dazugehörige Presseaussendung mit den Preisträgern folgt am Montag, den 15. April 2013. Fotos stehen dann ebenfalls unter www.apa-fotoservice.at zum Download bereit. Details zum Wettbewerb unter: www.wifi.at/Sprachmania

