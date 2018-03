Reminder zur Pressekonferenz: "Apherese - Blutwäsche: Hocheffiziente Therapieoption mit enormem Potenzial"

Krankheiten einfach "auswaschen"? Dies ist - vereinfacht - das Prinzip der Apherese. Mit Hilfe dieses Verfahrens können einzelne krankmachende Bestandteile wie Blutfette, Antikörper und immunologisch wirksame Substanzen aus dem Blut entfernt werden.

Die Ergebnisse sind beeindruckend: So können zum Beispiel durch das "Auswaschen" gefährlicher Blutfette kardiovaskuläre Ereignisse um über 90% reduziert werden.

Darüber hinaus kommt die Apherese in der Transplantationsmedizin sowie bei Autoimmunerkrankungen höchst erfolgreich zum Einsatz und soll in naher Zukunft auch bei Asthma und anderen schweren allergischen Erkrankungen Anwendung finden.

Die Austrian Apheresis Association (AAA)informiert im Rahmen der Pressekonferenz über den Stand der Forschung, Anwendungsgebiete und Zukunftsaussichten.

