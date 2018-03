Terminankündigung: FH Campus Wien lädt zum Master Day am 26. April ein

Wiens größte FH informiert über akademische Weiterbildung für Berufstätige

Wien (OTS) - Am 26. April findet an der FH Campus Wien der erste Master Day statt. Berufstätige aus der Bau- und IT-Branche, dem Sozial- und Gesundheitswesen sowie dem Public Sector finden hier Information und Beratung zu innovativen Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Akademische Lehrgänge, Masterlehrgänge und Masterstudien in über 20 Fachbereichen vermitteln aktuelles Know-how aus Forschung und Praxis.

Lebenslanges Lernen gilt als Schlüssel zu beruflichem Aufstieg und persönlicher Weiterentwicklung. Beim ersten Master Day der FH Campus Wien steht akademische Weiterbildung für Berufstätige im Mittelpunkt des Vortrags- und Beratungsprogramms. In den Channels Gesundheit, Public Sector und Technik finden Interessierte alle Informationen über das vielfältige Weiterbildungsangebot der Fachhochschule. Die zwei- bis viersemestrigen Lehrgänge schließen mit Master oder AkademischeR ExpertIn ab und zeichnen sich durch ihre direkte Anbindung an neueste Forschung und Praxis aus.

Master Day

FH Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien

26.04.13, 16.00 - 19.00 Uhr

Channel Gesundheit

16.30 Uhr Advanced Nursing Counseling Advanced Nursing Education Advanced Nursing Practice 17.30 Uhr Diätologie Ergotherapie Orthoptik Physiotherapie

Channel Public Sector

16.00 Uhr Transkulturelles Handeln

17.00 Uhr Führung, Politik und Management

Channel Technik

16.30 Uhr Technische Gebäudeausstattung Bau- und Sanierungstechnik für die Immobilienwirtschaft 17.30 Uhr Safety und Systems Engineering

Im Foyer laden Beratungsinseln der Departments Applied Life Sciences, Bautechnik, Gesundheit, Public Sector, Soziales und Technik zum Besuch ein. Lehrende und Studierende bieten hier individuelle Beratung und Information zum gesamten Master- und Lehrgangsangebot der Fachhochschule.

Um 18.00 Uhr findet überdies ein Infovortrag zum europäischen "Joint Degree" Masterstudium Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit (SOWOSEC) statt.

Informationen und Anmeldung: www.fh-campuswien.ac.at/masterday

FH Campus Wien

Die FH Campus Wien besteht in der heutigen Form seit 2001 und erhielt den Status "Fachhochschule" im Sommer 2004. Mit mehr als 4.000 Studierenden ist die FH Campus Wien die größte akkreditierte Fachhochschule in Österreich. In den Departments Applied Life Sciences, Technik, Bautechnik, Gesundheit, Soziales und Public Sector steht den Studierenden im Studienjahr 2012/13 ein Angebot an 47 Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Masterlehrgängen zur Auswahl. Die FH Campus Wien arbeitet insbesondere mit der Universität Wien, der Universität für Bodenkultur, der Medizinischen Universität Wien, der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Technischen Universität Wien zusammen. Die Gesundheitsstudiengänge werden in Kooperation mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) geführt. Public Management wurde in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt, Tax Management mit dem Bundesministerium für Finanzen entwickelt. Zahlreiche F&E-Projekte der Studiengänge und externe Auftragsforschung werden über eigene Forschungsgesellschaften abgewickelt. Die FH Campus Wien ist mit Unternehmen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen ebenso vernetzt wie mit Partnerschulen aus BHS und AHS.

