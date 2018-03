Noreia Capital ist das führende M&A Beratungshaus in Österreich

Noreia Capital ist laut weltweiten Finanzdatenanbieter Mergermarket Österreichs führendes M&A Beratungshaus

Wien (OTS) - Hier die Aufstellung der Top 10 M&A Berater:

http://www.noreia.com/resources/PressInfo_1Q2013_DE.pdf

Noreia Capital wurde 2011 gegründet und ist eine private und unabhängige Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Wien. Im Rahmen ihrer Financial Advisory Dienstleistungen unterstützen die Experten von Noreia Capital Unternehmen bei der nachhaltigen Neuausrichtung in den Bereichen

Business Development

Mergers & Acquisitions

Corporate Finance & Kapitalmarkt sowie

Performance & Turnaround.

Im Beteiligungsgeschäft verfolgt Noreia Capital mit ihren Partnern und Investoren das Ziel, sich an Unternehmen im deutschsprachigen Raum und in Zentral- und Osteuropa zu beteiligen, wo gemeinsam zur signifikanten Steigerung des Unternehmenswerts beigetragen werden kann.

Noreia Capital hat sich dabei zu einer Investmentphilosophie verpflichtet, bei welcher langfristige Wachstumsperspektiven mehr wiegen als kurzfristige Gewinnmitnahmen.

Weitere Informationen: www.noreia.com

