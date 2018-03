AktionsGemeinschaft: FEST kennt ihre Mitbewerber nicht

AG ebenfalls an allen Hochschultypen vertreten - FEST nimmt ÖH-Wahlen anscheinend nicht ernst

Wien (OTS) - "Die Fraktion Engagierter Studierender (FEST) hat keinen blassen Schimmer, wer ihre Mitbewerber sind. Politische Kompetenz sieht anders aus", stellt der Spitzenkandidat der AktionsGemeinschaft und AG-Obmann Florian Lerchbammer klar. Nachdem die FEST bei der heutigen Präsentation ihrer Spitzenkandidatin verlautbart haben, dass sie die einzige Fraktion sind, die an allen Hochschultypen vertreten sind, wird offensichtlich: Die Pseudo-Interessensvertretung hat null Ahnung, wie die hochschulpolitische Landschaft aussieht. Lerchbammer erläutert: "Fakt ist: Die AktionsGemeinschaft ist genauso wie der VSSTÖ an allen Fach- und Pädagogischen Hochschulen vertreten. Mit Josef Schuster stellt die AG sogar den ÖH-Vorsitzenden an der PH Steiermark und mit Armin Presich setzt sich die AktionsGemeinschaft Burgenland intensiv für die Interessen der Studierenden der FH's in Eisenstadt und Pinkafeld ein." Zudem gründete sich erst kürzlich die AG FH Wien, deren Obmann Albert Aigner gerade eine schlagfertige Truppe aufbaut. "Ernst zu nehmen scheint die FEST die ÖH-Wahlen jedenfalls nicht. Sonst würden sie ihre Mitbewerber sehr wohl kennen", so Lerchbammer abschließend.

