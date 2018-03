Bankgeheimnis: Faymann für Verhandlungen mit der EU

Faymann: "Auch der Vizekanzler ist dafür"

Wien (OTS/KURIER) - Helmut Brandstätter im Gespräch mit Bundeskanzler Werner Fayman

Herr Bundeskanzler, werden wir das letzte Land in Europa sein, das auf dem Bankgeheimnis besteht?

Faymann: Wir werden uns massiv beteiligen an einer Verfolgung der Steuerflüchtigen in Europa. Wir sind also verhandlungsbereit, die Datenübermittlung von Konten zu verbessern, um der Steuerhinterziehung zu Leibe zu rücken. Da wird Österreich voll dabei sein, das ist eine Frage der Selbstachtung unseres Landes. Es kann doch nicht sein, dass normale Bürger ihre Steuern einfach abgebucht bekommen, während andere über Konstruktionen wie englische Trusts alles tun, um die Steuer zu vermeiden. Da muss nicht gleich ein Datenfriedhof herauskommen, da gibt es effizientere Methoden. Es wird sich in den Verhandlungen innerhalb der EU zeigen, wie wir das machen, aber wir werden uns auf jeden Fall voll beteiligen.

Bis jetzt hat sich Österreich geweigert, sich am EU-internen Datenaustausch zu beteiligen.

Wir wissen, dass etwa die Schweiz mit den USA verhandelt, wie die Daten ausgetauscht werden, und zwar im Interesse des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus. In diesem Sinne haben wir auch schon in der Vergangenheit einige Abkommen geschlossen. Wir suchen ein Ergebnis, dass einen Sinn hat, weil wir kein Interesse an Steueroasen und Steuerparadiesen haben.

Aber nochmals: Bis jetzt hat sich Österreich geweigert, am EU-internen Datenaustausch mitzumachen. Das soll jetzt anders werden? Auch der Herr Vizekanzler ist fürs Verhandeln, im Gegensatz zu Luxemburg liefert Österreich schon jetzt Daten bei einem begründeten Verdacht .

Aber nur bei einem Finanzstrafverfahren in einem anderen Land.

Ja, und jetzt wollen wir darüber reden, ob wir wirklich dauernd alle Daten hin und her schicken müssen, oder ob es eine andere effizientere Form gibt. Luxemburg war da immer restriktiver als wir, die haben auf ein Urteil bei einem Finanzstrafverfahren gewartet, bei uns hat die Ermittlung genügt. Es ist doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wenn jetzt überall Millionen Schwarzgeld auftauchen und der brave Steuerzahler der Dumme ist. Deswegen beteiligen wir uns an internationalen Verfolgungen. Wie wir das genau machen, möchte ich mit dem Koalitionspartner abklären.

Aber vor wenigen Tagen hat ihr Parteifreund Schieder das Bankgeheimnis noch verteidigt.

Das Bankgeheimnis in Österreich soll von einer neuen Regelung nicht betroffen sein. Es wäre doch absurd, wenn man das Sparbuch der Großmutter der Frau Fekter zeigen muss. Das hat mit einem internationalen Steuerbetrug nichts zu tun. In Österreich muss das mit Zweidrittelmehrheit abgesicherte Bankgeheimnis bestehen bleiben, d.h. innerhalb von Österreich gibt es keinen automatischen Austausch von Daten.

Wenn wir uns mit der EU auf einen internen Datenaustausch einigen, glauben Sie, dass dann Gelder von Österreich abgezogen werden?

Das müssen die Bankdirektoren wissen, aber ich gehe davon aus, das wir deshalb Gelder aus dem Ausland hier in Österreich haben, weil wir ein sicheres und stabiles Land sind. Auch skandinavische Länder haben einen Zufluss an ausländischen Mitteln gehabt, ohne Bankgeheimnis, eben wegen ihrer Stabilität.

