Spindelegger: Margaret Thatcher war herausragende politische Persönlichkeit der bürgerlichen Parteienfamilie

Vizekanzler und ÖVP-Chef tief betroffen vom Ableben britischer Ex-Premierministerin

Wien, 8. April 2013 (ÖVP-PD) "Mit Margarete Thatcher verliert die bürgerliche Parteienfamilie eine der herausragendsten politischen Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts", so Vizekanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger zum Ableben der ehemaligen britischen Premierministerin. Der ÖVP-Chef hebt hervor, dass Thatcher die erste und bisher einzige Frau als britisches Staatsoberhaupt war und diese Aufgabe aller Kritik zum Trotz in beeindruckender Weise gemeistert hat: "Obwohl Thatchers Politik zum Teil polarisierte, wurde vor allem ihr Wirtschaftskurs, der zu mehr Wohlstand für Großbritannien führte, immer hervorgehoben." Auch der Reformeifer der ehemaligen britischen Premierministerin sei unvergleichbar gewesen, so Spindelegger. Weiters unterstreicht der ÖVP-Chef, der derzeit selbst Vizepräsident der International Democrat Union (IDU) ist, vor allem Thatchers Wirken in dieser Organisation: "Als Gründungsmitglied der IDU wusste Thatcher um die Notwendigkeit einer breiten partei- und länderübergreifenden Zusammenarbeit. Ihr internationales Engagement sowie politischer Weitblick ist nach wie vor wichtige Grundlage für die Leitlinien der weltweiten bürgerlichen Politik." Spindelegger abschließend: "Margaret Thatcher hinterlässt eine große Lücke in der bürgerlichen Gesinnungsgemeinschaft, wenngleich die Eckpfeiler ihrer politischen Tätigkeit in jeder Zeit Fortbestand haben werden." ****

