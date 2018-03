SP-Lindenmayr: VP-Peinlichkeiten zur Sanierung der U6-Station Josefstädter Straße

Wien (OTS/SPW-K) - "Wieder einmal versucht die VP-Gemeinderätin Isabella Leeb Ahnungslosigkeit mit Lautstärke zu kompensieren", so der Wiener SP-Verkehrssprecher Siegi Lindenmayr auf Leebs Kritik an der Vorgehensweise bei der Sanierung der U6-Station Josefstädter Straße. "Darum hier eine kurze Erklärung zur Baulogik: Man saniert Schritt für Schritt, sinnvoll koordiniert und in einer logischen Abfolge. Für die Sanierung der Otto-Wagner-Station Josefstädter Straße bedeutet das: Zuerst kommen die Grundlagen, also das offensichtlich sanierungbedürftige Innere der Station dran, abschließend die Fassade. Leeb will es offenbar umgekehrt: Zuerst die Fassade sanieren, dann wieder aufreißen, um sich das Innere vorzunehmen - eben Projektmanagement a la ÖVP."

Lindenmayr weiter: "Ja, eine Generalsanierung eines derart großen, alten, unter Denkmalschutz stehenden und komplexen Gebäudes kostet Geld - zumal der Großteil im laufenden Betrieb erfolgt. Die Stadt Wien steht dafür, hier einerseits der historischen Dimension des Otto-Wagner-Gebäudes angemessen vorzugehen und zweitens Ausschreibungen und Beschäftigungsverhältnisse korrekt abzuwickeln. Wenn Leeb das so nicht möchte, spricht das auch für sich."

Lindenmayr erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass auch Leebs VP-Kollegin, die Bezirksvorsteherin der Josefstadt Veronika Mickel, stark auf eine Sanierung gedrängt hatte: "Vielleicht sollte sich die VP zuerst intern absprechen, bevor Peinlichkeiten hinausposaunt werden. Ich persönlich freue mich darauf, dass die schöne Station bald wieder zur Gänze hergerichtet ist. Auch die 20.000 Fahrgäste, die täglich diese Station benutzen, sowie viele architekturinteressierte Touristen wissen das zu schätzen."

